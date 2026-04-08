La coopération tuniso-omanaise dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a été au centre d’un entretien entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaid et l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Tunisie Hilal ben Abdullah ben Ali Al-Sanani.

L’entretien a permis de passer en revue les moyens de promouvoir la coopération entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en particulier en ce qui concerne l’échange des étudiants et la coopération universitaire, selon un communiqué publié mercredi par le ministère.

L’Ambassadeur omanais était accompagné du vice-président de la mission Abdullah bin Taher Baamer, au cours de cette réunion qui s’est déroulée en présence du directeur général de la coopération internationale au ministère Malik Kochlef et du représentant du ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Hamdi Zroud.