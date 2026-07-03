Le ministère de la Santé et l’Agence nationale d’évaluation des risques ont recommandé ce vendredi, dans un communiqué conjoint, de suivre une série de consignes visant à garantir une utilisation saine et sûre des climatiseurs afin d’éviter tout risque pour la santé des utilisateurs.

Il s’agit d’assurer l’entretien de ces appareils au moins une fois par an, de ne pas dépasser un écart de 7 degrés entre la température intérieure et extérieure, ainsi que d’aérer quotidiennement des pièces pendant 10 à 15 minutes.

Elles ont également souligné la nécessité de nettoyer ou de remplacer régulièrement les filtres, de régler la température entre 26 et 27c degrés, d’éviter l’exposition directe au courant d’air froid et de ne pas utiliser de pesticides dans une pièce fermée et climatisée.

“L’écart important de température entre l’intérieur et l’extérieur peut entraîner un choc thermique, des douleurs musculaires et articulaires ainsi que des troubles respiratoires, tandis que le manque d’entretien régulier des climatiseurs favorise la prolifération des bactéries, des virus et de la poussière, et que l’air sec provoque une sécheresse de la gorge, une irritation des yeux, une toux sèche et une sécheresse cutanée” lit-on dans le communiqué.

Elles ont attiré l’attention sur la nécessité d’être vigilant face à l’apparition de certains symptômes, qui indiquent que l’air n’est pas pur, que le climatiseur n’est pas propre ou que l’entretien n’a pas été effectué régulièrement, tels que des maux de tête récurrents, des douleurs articulaires et musculaires, une aggravation des allergies ou de l’asthme, une congestion nasale, une sécheresse de la gorge et des yeux, ainsi qu’une toux persistante.