Les travaux du forum international « Erasmus+ Viser Plus Haut : Ponts Méditerranéens entre l’Afrique et l’Europe pour des parcours académiques partagés » ont démarré mardi, avec la participation de plus de 30 pays africains, méditerranéens et européens et se poursuivra jusqu’au 23 avril prochain, à l’initiative de l’agence nationale italienne « Erasmus+ INDIRE », en partenariat avec le Bureau national « Erasmus+ » de Tunisie et le réseau MedNet.

La coordinatrice du bureau national « Erasmus+ » à Tunis, Nisrine Baklouti, a déclaré à l’agence Tap que le programme « Erasmus+ », implanté en Tunisie depuis 2014, vise à renforcer les domaines de coopération et de partenariat entre les universités des pays africains et ceux de l’Union européenne dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la formation continue, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

Elle a ajouté qu’« Erasmus+ » vise à renforcer l’éducation et la formation dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la jeunesse. Pour la période 2021-2027, le programme accorde une importance primordiale aux axes de l’inclusion sociale, de la transition verte et numérique, ainsi qu’à la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique.

Le programme soutient également les priorités et les activités définies dans l’Espace européen de l’éducation, le plan d’action pour l’éducation numérique et l’agenda européen des compétences.

Baklouti a souligné que la Tunisie s’est classée, au cours de la période 2014-2020, au premier rang des pays de la rive sud de la Méditerranée en termes de projets de renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur, avec un total de 74 projets, répartis dans divers domaines, notamment la santé, le développement durable et le changement climatique, l’ingénierie, l’employabilité et la gouvernance.

Au cours de la même période, le programme a permis à plus de 5 100 étudiants et cadres universitaires de se rendre en Europe, et 97 étudiants tunisiens ont bénéficié de bourses d’excellence dans le cadre du programme de master « Erasmus Mundus Joint Master » (EMJM).

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Giuseppe Peroni, a souligné que le programme « Erasmus+ » figurait parmi les programmes auxquels l’Union européenne accorde le plus d’importance, précisant que la Tunisie accueille aujourd’hui des participants issus de pays africains et européens, ce qui, selon lui, refléte son engagement envers les objectifs de ce programme, visant à renforcer les possibilités d’études à l’étranger.

Il a souligné que les étudiants tunisiens ont fait preuve de diligence et d’enthousiasme pour participer au programme « Erasmus+ », insistant sur le fait que l’Union européenne s’engage à offrir davantage d’opportunités aux étudiants tunisiens pour étudier à l’étranger et à favoriser la coopération entre les pays africains et européens.

Claudia Perotri, responsable du département de l’enseignement supérieur à l’agence nationale italienne « Erasmus+ INDIRE », a indiqué que cet événement vise à établir des ponts entre l’Union européenne et les pays africains, à renforcer les relations de coopération universitaire entre les pays et qu’il œuvre actuellement au financement de projets de recherche menés par les étudiants.

Elle a souligné que le programme « Erasmus » permet aux étudiants d’acquérir de nombreuses compétences et expériences importantes qui les aideront par la suite à intégrer le marché du travail.

De son côté, la directrice de l’Agence nationale italienne pour le programme « Erasmus+ » INDIRE, Sara Beglii, a souligné que cet événement accueille environ 1 070 participants venus de 30 pays différents, dans le but de présenter les opportunités de soutien à l’enseignement supérieur et de renforcer son caractère international, tout en élargissant les perspectives d’études des étudiants grâce au développement de nouveaux programmes universitaires.