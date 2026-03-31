Un mémorandum d’entente a été signé le 27 mars 2026 à Helsinki entre l’Université de Sfax et l’Université des sciences appliquées « Laurea », en Finlande, dans le cadre du renforcement de la coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Cet accord, annoncé sur les canaux officiels du ministère des Affaires étrangères, établit un cadre stratégique pour le développement de partenariats concrets, incluant les échanges académiques, la mobilité étudiante et la mise en œuvre de projets de recherche conjoints entre les deux institutions.

En marge de la cérémonie de signature, initiée par l’ambassade de Tunisie en Finlande, une séance de travail a réuni les délégations tunisienne et finlandaise pour examiner les modalités pratiques de mise en œuvre du mémorandum. Cette rencontre a permis de présenter l’offre académique et scientifique de l’Université de Sfax, de mettre en valeur l’expertise tunisienne en matière de recherche et de réaffirmer l’ouverture des établissements universitaires nationaux sur l’international.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de diversification des partenariats stratégiques et de promotion de l’attractivité de l’Université tunisienne, à travers le développement du réseautage académique, la valorisation des contributions scientifiques et l’accueil d’étudiants et de chercheurs du monde entier.