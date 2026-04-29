Le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de l’innovation entre les universités tunisiennes et l’université américaine de Wyoming a été au centre d’un entretien, mardi 28 avril 2026, entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaid et le gouverneur de l’état du Wyoming aux états unis d’Amérique Mark Gordon.

L’entretien a porté sur les moyens de valoriser la coopération avec l’état du Wyoming dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment le partenariat entre l’université de Wyoming et plusieurs universités tunisiennes pour la réalisation de projets de recherche et de programmes de mobilité destinés aux enseignants et aux étudiants.

Il a également permis d’échanger les points de vue sur les moyens de développer la coopération bilatérale dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer le lien entre les programmes communs et l’environnement économique et de valoriser les résultats de la recherche et l’entrepreneuriat.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le gouverneur de l’état du Wyoming ont réaffirmé leur volonté de développer davantage le partenariat à travers des programmes de travail dans les domaines d’intérêt commun.

L’entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur des états unis en Tunisie Bill Bazzi et de plusieurs responsables des deux parties.