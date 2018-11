Le bureau Business France de Tunis, près l’ambassade de France en Tunisie, sera présent à l’événement de Futurallia, qui se tient à Tunis du 14 au 16 novembre 2018, avec une délégation d’entreprises françaises spécialisées dans le numérique.

A l’occasion de cet événement les entreprises françaises auront l’occasion de partager leur savoir-faire et leur expertise technique avec les entreprises tunisiennes.

«Au cours des deux jours de réunion BTB, nous espérons que les entreprises françaises du secteur numérique auront l’occasion d’identifier de nouveaux partenariats avec des homologues tunisiennes et africaines mais également que nos chefs d’entreprise toucheront plus concrètement la réalité et le dynamisme de l’innovation en Tunisie», souligne Olivier PRADET, directeur du bureau Business France de Tunis.

Les entreprises présentes à Futurallia ont une expertise particulièrement dans les secteurs de la cybersécurité, la protection des données personnelles, la RGPD (protection des données), la dématérialisation de factures, les solutions de paiements, l’animation commerciale et encaissement, l’équipement de points de vente, la VOIP et distribution IT.

Les entreprises tunisiennes intéressées pourront entrer en contact avec la délégation de chefs d’entreprise français via le compte Twitter suivant : Twitter @BF Tunisia.

Les journalistes intéressés pourront se rapprocher, pendant toute la durée de l’évènement Futurallia, du guichet Business France, présent sur site au sein du village des start-up.

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).www.businessfrance.fr