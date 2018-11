La 22ème édition du Forum FUTURALLIA TUNISIA 2018, se tient pour la première fois dans un pays Africain, elle démarrera aujourd’hui dans la capitale, et ce, jusqu’au 16 novembre 2018.

Ce forum est sous le haut patronage du chef du gouvernement qui effectuera l’ouverture officielle en présence de membres du gouvernement ainsi que d’éminents experts et personnalités du monde économique et financier.

Ce forum d’affaires compte une participation remarquable de plus 650 chefs d’entreprises venus de plus de 30 pays : Algérie – Allemagne – Belgique – Bénin – Burkina Faso – Cameroun – Chine – Congo (RDC) – Côte d’ivoire – Djibouti – Egypte- Espagne–France – Guinée Equatoriale -Italie – Jordanie – Madagascar – Mali – Monaco – Maroc – Niger – Pologne – Qatar – Sénégal – Tunisie – Turquie – Lybie – Luxembourg…

Les principaux secteurs concernés par le forum sont : Aéronautique – Industrie agroalimentaire – Automobile, Métallurgie, Produits manufacturés – Biotechnologies, chimie, plasturgie et matériaux – Centres d’appels, E-commerce, Construction, travaux publics – Design et création – Electronique, optique, mécatronique, composants électriques – Energie – Enseignement, recherche – Environnement et développement durable, habitat et bois – Grande distribution- Imprimerie et édition, communication, publicité, médias – Industrie agroalimentaire et agriculture, filière viticole – Numérique, Technologies de l’information et de la communication – Organismes de promotion et de développement – Santé humaine et animale, cosmétologie – Services aux entreprises, bureaux d’études et de conseil – Sports, loisirs, culture, tourisme – Textiles, habillement, équipement de la personne – Transports et logistique.

Au programme du forum plus de 6000 rencontres B2B entre les participants, distribuées selon un calendrier de 10 à 16 rendez-vous préprogrammés.

Par ailleurs il est prévu des espaces d’exposition sur 800 m² pour visibiliser les produits et les services des entreprises participantes et partenaires.

Etant donné son rôle citoyen la CONECT a mis à la disposition des artisanes de Médenine un espace d’exposition afin de leur permettre de promouvoir leurs produits lors de ce forum international.

De plus un village innovation sur 100 m² est mis à la disposition d’une sélection de start up afin de leur faciliter l’accès à l’international.

Il est également prévu une table ronde sur les opportunités d’investissements en Tunisie en présence de Monsieur Zied Laadhari Ministre du développement de l’investissement et de la coopération internationale.

Ce sera une occasion de promouvoir le climat d’affaires en Tunisie ainsi que les projets d’infrastructures dans le cadre du Partenariat public Privé en présence des chefs de délégations étrangères.

Il est également prévu présentés le climat d’investissement les zones franches en Égypte par le directeur général de l’Instance de l’investissement en Égypte Dr. Mohsen Adel.

Le Forum FUTURALLIA TUNISIA 2018 sera clôturé par une soirée officielle au cours de laquelle seront honorées les femmes manager de l’année dans les catégories du secteur public, les ONG et Associations et le secteur privé.

Ce Forum constitue le rendez d’affaires de référence qui permettra de renforcer les partenariats tripartite Tuniso-étranger pour l’Afrique d’autant que la Tunisie vient de d’adhérer à l’espace COMESA qui compte plus que 500 000 d’habitants.