La CONECT International, en partenariat avec l’association Futurallia, organisera du 14 au 16 novembre 2018 à Tunis la 22ème édition du rendez-vous d’affaires international “Futurallia 2018”.

L’accent sera mis au cours de ce forum, qui se tient pour la première fois dans un pays africain, sur les start-up innovantes et dotées de hautes compétences, a affirmé Monia Saidi, présidente de CONECT international, lors d’une conférence de presse tenue jeudi, dans la capitale.

Plus de 50 start-up et environ 600 participants sont attendus à ce forum, dont les premières éditions se sont tenues en France, en Belgique, en Roumanie, en Pologne, au Canada, aux Etats-Unis et au Qatar…

Il débattra de la situation de 40 secteurs économique et du services notamment l’agroalimentaire, la santé, les TIC, l’enseignement supérieur et les énergies renouvelables.

Le président de CONECT, Tarek Cherif, a appelé tous les intervenants à œuvrer à garantir la réussite de ce forum qui constitue une occasion pour le pays de promouvoir l’investissement et le développement des entreprises à l’international et de se faire connaitre davantage en tant que destination touristique et d’affaires.

Futurallia est un Forum d’affaires de renommée mondiale qui regroupe les dirigeants d’entreprises en quête de développement international et repose sur le principe de rendez-vous préprogrammés BtoB.