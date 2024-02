Belle rencontre que celle faite en marge du Women Global Investment Summit (WGIS) organisé en Tunisie, vendredi 23 février 2024, par le Conseil International des Femmes Entrepreneures (CIFE). Il s’agit de Naima Ben Harb, directrice de l’International à Wifak Bank.

“Il me paraît tout à fait naturel de participer à une manifestation internationale organisée par une association nationale qui a fait de l’entrepreneuriat féminin son cheval de bataille. Appuyer toutes les initiatives visant à développer l’entrepreneuriat est une mission que nous comptons mener comme il se doit à Wifak Bank. Nous avons foi dans les capacités managériales des femmes et nous pensons que dans notre pays l’entrepreneuriat féminin est promis à un bel avenir. D’où l’importance de faciliter l’accès des femmes aux financements” a déclaré Naima Ben Harb.

A Wifak Bank, 53% du personnel est composé par la gente féminine depuis le conseil d’administration jusqu’aux chefs d’agences et passant par les postes directoriaux.

Pour encourager les initiatives féminines et soutenir les projets portés par les femmes, pas besoin de mesures spécifiques estime Mme Ben Harb : “Stimuler l’entrepreneuriat féminin, ne passe pas spécialement par un traitement dédié. Ce qu’il faut est que nous, autres banquiers, croyons en la capacité des entrepreneures à réussir leurs projets et à les développer. Notre rôle à nous est certes de les financer mais aussi de les accompagner et les conseiller si besoin est”.

Sur un tout autre volet, le Wifak Bank a intégré dans sa politique RSE tout un programme pour lutter contre la discrimination des femmes en interne et en externe. “Nous voulons travailler sur les mentalités, œuvrer à les changer pour que l’égalité des chances et la parité ne soient pas que le fait des lois ou de mesures prises par les décideurs mais pour qu’elles soient le fait de convictions portées par tout le monde et une réalité au quotidien. Pour gagner l’adhésion aux idées, il faut argumenter et convaincre, c’est ce que nous essayons de faire. Sur le plan pratique, nous encourageons les nouveaux promoteurs hommes et femmes sans aucune distinction”.

Sur la place de Tunis, Wifak Bank est la deuxième banque où les femmes occupent autant de postes décisionnels. C’est aussi la première banque Islamique dans la région où les femmes occupent plus de la moitié des postes à tous les niveaux de la hiérarchie.

Eh oui, à Wifak Bank, l’exception tunisienne porte tout son sens quant à la place qu’occupent les femmes dans l’économie en général et plus particulièrement sur la place financière.