Maghrebia, faisant partie d’UFI Group, est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère rigoureusement à cette initiative depuis 2009. Cet engagement volontaire en matière de durabilité a été consolidé par la mise en place de notre démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) initiée au début des années 2020 et pensée comme une évolution rendue logique et nécessaire par la croissance de l’activité du Groupe Maghrebia et de son impact sur la société dans son ensemble. La participation dès 2021 à un programme pilote proposé par le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) nous a apporté les bases méthodologiques nécessaires pour former et embarquer nos parties prenantes dans cette démarche. Ces concertations ont permis de convenir des 8 enjeux RSE prioritaires qui structureront nos plans d’actions, en concordance avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies.

ASSURANCES MAGHREBIA, publie le rapport ESG au titre de l’exercice 2024.

Télécharger (PDF, 7.2Mo)