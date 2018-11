Déjà engagé en Mauritanie dans un projet porté par le Bureau international du travail (BIT) visant à améliorer l’employabilité des jeunes, Thomas Degée, architecte belge, vient de s’implanter en Tunisie.

Thomas Degée a ouvert fin avril 2018 un cabinet baptisé «T2G Consulting» qu’il a installé dans un immeuble du Centre Urbain Nord. Ce Belge annonce comme activité l’ingénierie. En fait, M. Degée est architecte.

D’ailleurs, ses domaines de compétence qu’il annonce sur son profil Linkedin vont de la gestion de la qualité à la construction durable, en passant par la formation, les projets design & build, la conception et assistance technique ou architecturale, les marchés publics, et BIM management (Building Information Modeling, ou Modélisation des Informations).

Mais s’il recourt à l’activité d'”ingénierie” c’est parce que, selon l’article premier de la loi 74-46 portant organisation de la profession d’architecte en Tunisie, «nul ne peut porter en Tunisie le titre, ni exercer la profession d’architecte s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

être de nationalité tunisienne ;

être titulaire du diplôme d’architecte délivré par l’Institut Technologique d’Architecture, d’Arts et d’Urbanisme, ou d’un diplôme d’architecte reconnu valable par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat sur avis conforme des ministères de l’Education nationale et des Affaires culturelles et après avis de l’Ordre des Architectes ;

jouir de ses droits civiques ;

ne pas avoir d’antécédents judiciaires ;

être inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes».

Certes, M. Degée ou tout architecte étranger peut obtenir –«à titre précaire et révocable»- une autorisation à exercer en Tunisie. Mais ce genre d’autorisation est accordé «dans les conditions de réciprocité fixées par les conventions diplomatiques et après avis du Conseil de l’Ordre des architectes».

Avant d’opter en octobre 2017 pour le statut de consultant indépendant, il a exercé en Belgique. Diplômé de l’Institut supérieur d’architecture de la communauté française (Belgique), il a auparavant travaillé pour divers cabinets belges avant de se mettre à son propre compte. Il a notamment été architecte associé du cabinet Leitmotiv architecture au sein duquel il a travaillé pendant près de neuf ans (2007-2016).

Mais ce n’est pas en Tunisie mais en Mauritanie que la percée maghrébine de Thomas Degée a commencé. S’il vient à peine de prendre pied dans notre pays –où il a apparemment choisi d’installer sa base maghrébine-, l’architecte belge est déjà opérationnel en Mauritanie.

Il a été missionné par le Bureau international du travail (BIT) pour réaliser des supports de formation dans le cadre d’un projet baptisé «PECOBAT» destiné à améliorer l’employabilité des jeunes et des capacités des PME, en développant la construction en matériaux locaux et la formation professionnalisante dans les Chantiers Écoles, et, en qualité de responsable qualité et chef de bureau technique, dirige l’équipe de qualité interne de l’entreprise générale et apporte un appui technique aux équipes de production engagés dans la construction d’un immeuble à Nouakchott.

M.M.