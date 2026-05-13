L’historien Ridha Kallel animera, ce samedi 16 mai à 15h00, une rencontre consacrée à l’histoire et à l’architecture de la Maison de France à Sfax.

Cette analyse architecturale et mémorielle portera sur le siège administratif de l’époque coloniale, alors connu sous le nom de “contrôle civil”, un édifice emblématique conçu en 1897.

Spécialiste du patrimoine sfaxien, Ridha Kallel détaillera les particularités de ce monument signé par l’architecte Jean-Émile Resplandy (1866-1928), figure majeure du style Art nouveau en Tunisie. Le bâtiment est considéré comme l’un des rares témoignages du style Art nouveau dans le sud tunisien, marqué par une esthétique qui intègre des éléments modernes à l’urbanisme de la fin du XIXe siècle.

L’Art nouveau est un style artistique de la fin du XIXe siècle, privilégiant les lignes courbes et les motifs naturels (fleurs, plantes) pour rompre avec la rigueur des formes classiques.

L’intervention retracera l’évolution de l’édifice, de son rôle administratif sous le protectorat jusqu’à sa fonction actuelle au sein de l’Institut français de Tunisie. Cette étude s’inscrit dans une réflexion plus large sur la conservation du patrimoine bâti en Tunisie et marque les vingt ans d’activité du site dans sa configuration contemporaine.

Une visite guidée des lieux complétera cette présentation historique, permettant d’observer les détails architecturaux préservés de ce joyau du paysage urbain de Sfax.