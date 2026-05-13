Entre 250 et 300 acteurs de l’industrie automobile prendront part à l’édition 2026 de la Journée de l’innovation dans l’industrie (Industry Innovation Day) qui se tiendra le jeudi 4 juin 2026 à Tunis, a fait savoir, mardi, l’Association tunisienne de l’automobile (Tunisian Automotive Association-TAA).

Organisée par la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) en partenariat avec la TAA et la GIZ Tunisie, cette journée réunira décideurs, experts sectoriels et partenaires stratégiques pour discuter des grandes tendances qui transforment actuellement l’industrie automobile et identifier les opportunités et les défis pour le secteur en Tunisie. Elle sera animée par des conférenciers internationaux et proposera des panels centrés sur l’innovation et la digitalisation dans le secteur de l’automobile.

L’objectif principal de la conférence est d’échanger des connaissances, d’identifier les meilleures pratiques dans le secteur et de développer les entreprises industrielles souhaitant bénéficier des progrès technologiques en cours.