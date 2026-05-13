Le bureau du Conseil national des Régions et des Districts (CNRD), réuni mardi au Bardo, a décidé de soumettre le rapport du bureau de la Commission de l’investissement et de la coopération internationale sur les projets de lois relatifs à l’approbation d’un ensemble d’accords de concessions pour la production d’électricité dans les centrales photovoltaïques à la séance plénière prévue ce mercredi, pour adoption.

Précédemment, l’Assemblée des représentants du peuple a approuvé ces accords de concessions et qui concernent les stations d’El Khobna et Mezzouna (Sidi Bouzid), El-Ksar et Sagdoud à Gafsa et Menzel Habib dans le gouvernorat de Gabès.

Le bureau du CNRD a, en outre, décidé, après délibération et discussion, de transmettre 24 questions écrites aux ministères concernés ainsi que 9 questions orales soulevées aux ministres de l’Éducation, de la Santé et de l’Agriculture.