La Tunisie et l’Irak ont convenu de relancer leur partenariat économique sur de nouvelles bases, à l’occasion d’une rencontre tenue dimanche à Bagdad entre l’ambassadeur de Tunisie, Chokri Latif, et le président de la Fédération des chambres de commerce irakiennes, Amer Khalaf Al-Fahdawi.

Les deux parties ont arrêté un plan d’action articulé autour de trois axes : la restructuration du Conseil d’affaires tuniso-irakien, avec une représentation élargie des opérateurs économiques, la révision du cadre juridique régissant les relations entre les organisations patronales des deux pays, et l’organisation de missions sectorielles d’hommes d’affaires afin d’explorer les opportunités d’investissement et de coopération.

Amer Khalaf Al-Fahdawi a mis en avant la compétitivité des produits tunisiens sur le marché irakien, citant notamment les appareils électriques, les médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que les denrées alimentaires, en particulier l’huile d’olive. Les deux parties sont convenues de donner la priorité à ces filières lors des prochaines participations aux salons économiques bilatéraux, afin d’accroître leur visibilité et leurs parts de marché.

Selon un communiqué publié mardi sur les canaux officiels du ministère des Affaires étrangères, la rencontre, qui s’est déroulée au siège de la Fédération des chambres de commerce irakiennes, a également permis au diplomate tunisien de féliciter Amer Khalaf Al-Fahdawi pour sa récente élection à la tête de cette organisation. Les deux responsables ont ainsi réaffirmé leur volonté commune de consolider un partenariat économique au service du développement mutuel et des intérêts communs des deux pays.