Un projet situé dans le gouvernorat de Kébili, baptisé “Terre des Puits”, figure parmi les 40 œuvres présélectionnées pour le Prix d’architecture contemporaine de l’Union européenne 2026 / Prix Mies van der Rohe.

Annoncée jeudi la Commission européenne et la Fundació Mies van der Rohe, cette sélection intervient alors que la Tunisie est pays membre du programme Europe créative de l’UE, qui soutient la coopération et l’innovation dans les secteurs culturels et créatifs.

Le jury a sélectionné 40 œuvres couvrant 36 villes dans 30 régions et 18 pays, offrant un panorama représentatif de l’architecture contemporaine européenne des deux dernières années. La sélection s’étend des grands contextes métropolitains aux très petites villes, illustrant la diversité des échelles, des usages et des approches architecturales à travers le continent.

Dans ses délibérations, le jury a souligné l’alignement croissant entre l’architecture, l’urbanisme et la gouvernance pour répondre aux ambitions du Pacte vert européen et façonner des environnements bâtis résilients et de haute qualité pour tous. La notion de « fraîcheur » s’est imposée comme un thème central de cette édition, à travers des projets qui apportent de nouvelles idées et perspectives, tout en transformant avec soin des structures existantes ou en proposant des constructions innovantes.

La liste restreinte met également en évidence l’importance de l’investissement public, de l’engagement local et des pratiques collaboratives. La majorité des œuvres a été conçue par des agences implantées dans la même région que les projets, aux côtés d’équipes transnationales et transrégionales. Réunissant des pratiques émergentes et des agences confirmées, les 40 œuvres retenues illustrent comment la créativité, la responsabilité et la sensibilité au contexte continuent de façonner la culture architecturale européenne contemporaine.

Le calendrier du prix prévoit l’annonce des œuvres finalistes en février 2026, suivie de la proclamation des lauréats en avril 2026. Les EUmies Awards Days se tiendront en mai 2026 à Barcelone, avec un programme comprenant conférences, débats, expositions et la cérémonie officielle de remise des prix au Pavillon Mies van der Rohe. De mai à juin 2026, le programme Out&About proposera des visites, rencontres et expositions itinérantes afin de rapprocher les projets sélectionnés du public.

Les Prix EUmies sont organisés par la Fondation Mies van der Rohe et la Commission européenne dans le cadre du programme Europe créative de l’Union européenne, en partenariat notamment avec le Conseil des architectes d’Europe et l’Association européenne pour l’enseignement de l’architecture.