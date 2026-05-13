Comment préserver et valoriser l’héritage architectural des XIXe et XXe siècles à l’heure des profondes mutations urbaines ? C’est autour de cette réflexion qu’une journée d’étude consacrée aux métiers de l’architecture à l’époque contemporaine se tiendra le 22 mai 2026 au siège des Archives nationales de Tunis, à l’initiative du Laboratoire d’archéologie et d’architecture maghrébines (LAAM) de la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba.

Placée sous le thème « Les métiers liés à l’architecture à l’époque contemporaine : méthodes et perspectives », cette rencontre réunira chercheurs, architectes, urbanistes, ingénieurs, artisans et artistes décorateurs pour débattre des défis liés à la sauvegarde, à la restauration et à la reconversion du bâti contemporain.

Organisée en partenariat avec les Archives nationales et plusieurs laboratoires et institutions nationales, la manifestation ambitionne de mettre en dialogue différentes approches autour des transformations qu’ont connues les pratiques architecturales modernes et contemporaines dans les espaces méditerranéen et maghrébin.

Au fil des interventions, les participants s’intéresseront aux liens étroits entre création architecturale, savoir-faire artisanal, techniques de construction et fabrication de l’espace urbain. Les échanges porteront également sur l’évolution des métiers du secteur, les défis méthodologiques liés à la conservation du patrimoine bâti ainsi que les nouvelles perspectives de valorisation d’un héritage souvent méconnu mais considéré comme une composante essentielle de la mémoire urbaine.

Ponctuée par une table ronde, cette journée d’étude se veut aussi un espace d’échange ouvert aux professionnels, aux chercheurs et aux étudiants intéressés par les questions patrimoniales, architecturales et urbaines.