“La Kouba, Hammamet : une architecture entre mer et ciel”, de Noura Khiari, docteure en architecture, préfacé par Leila Ammar, architecte, urbaniste et historienne, vient de paraître aux Editions Cérès.

Quand l’architecture raconte l’histoire de Hammamet, cet ouvrage retrace l’évolution architecturale de la villa La Kouba, construite dans les années 1930. Témoignage d’une époque, d’un art de vivre et d’un patrimoine architectural singulier, la demeure se révèle à travers une lecture fine et rigoureuse.

A travers l’analyse de sa composition spatiale, de son vocabulaire décoratif et des techniques de construction employées, le livre met en lumière l’influence de l’architecture vernaculaire locale, revisitée afin de répondre aux exigences de confort et d’esthétique propres à son temps.

Par une approche à la fois sensible et documentée, l’ouvrage révèle toute la richesse d’un patrimoine inscrit dans un style arabisant subtilement réinterprété. Il constitue ainsi un véritable acte de mémoire, de transmission et de valorisation d’un héritage architectural unique.