Le premier forum “Tunisia Business Export“ qu’organise la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), les 22 et 23 novembre à l’hôtel Les Oliviers Palace à Sfax, abordera un sujet éminemment d’actualité, la mondialisation.

Lire aussi : La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax organise le forum “Tunisia Business Export” (22-23 novembre)

Dans la présentation du thème, la mondialisation est qualifiée de “génératrice de richesses et de développement“.

Pour ce faire, ce thème général sera débattu à travers trois panels et 3 ateliers distincts.

Au cours du premier panel, qui abordera la “Dimension culturelle“ de la mondialisation, autrement dit “penser monde“ (Think Globaly Act Localy en anglais), trois expériences française, canadienne et sud-coréenne seront exposées par spécialistes.

Le second panel, qui porte sur l’“Accès au financement“ et la certification MSI 2000 (Market Standard Indicator), sera disséqué en présence des représentant de la banque centrale de Tunisie (BCT) et de Tasdir+.

Quant au troisième panel, il se penchera sur les “Barrières à l’export, la chaîne logistique, la digitalisation et la certification de processus“.

Par la suite, trois ateliers sont prévus au programme de ce forum, à savoir l’accès au marché américain (atelier 1), l’accès aux marchés africains (atelier 2) et l’accès aux marchés asiatiques (atelier 3).

Enfin, un groupe de réflexion présentera les travaux du forum et fera des recommandations sur l’export, sans doute pour indiquer aux entreprises tunisiennes comment aborder les marchés extérieurs.