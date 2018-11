A la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) on ne manque d’idées. Après plusieurs actions visant l’exportation des produits et services tunisiens, la voilà se lancer dans un nouveau défi : amener les importateurs étrangers en Tunisie pour leur monter nos produits et services. Un vrai challenge.

La CCIS organise, en effet, les 22 et 23 novembre 2018 à l’hôtel Les Oliviers Palace à Sfax, la première édition du forum “Tunisia Business Export”, avec l’appui de l’USAID, l’Association Tayp (Tunisian american young professionals) et l’Agence de coopération allemande GIZ.

C’est dans ce cadre que la direction de la Chambre, avec à sa tête Ridha Fourati, a effectué, mercredi 7 novembre, un déplacement à Tunis, plus précisément au CEPEX, pour tenir y une conférence de presse pour promouvoir l’événement.

Cette manifestation internationale biennale renferme plusieurs volets : une exposition, des rencontres BtoB, des conférences et trois ateliers sur les marchés américain, asiatique et africains.

Pour l’heure, une trentaine d’entreprises tunisiennes exportatrices ont confirmé leur participation à l’exposition. Elles y exposeront leurs produits et services aux centrales d’achat et importateurs étrangers présents (au nombre de 35 sur 50 attendues), mais auront également l’avantage de recevoir la visite des délégations étrangères.

Au niveau de la participation pays, 19 ont déjà confirmé leur présence : Espagne, Danemark, Portugal, Ukraine, République Tchèque, Turquie, Canada, Inde, Thaïlande, Côte d’Ivoire, RD Congo, Congo Brazzaville, Cameroun, Sénégal, Nigeria, Burkina Faso, Bénin, Togo, Egypte.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, Ridha Fourati, l’admet volontiers, la Tunisie souffre d’énormes problèmes en matière de logistique, de financement et d’assurance. Cependant, il considère qu’on ne doit pas rester les bras croisés ; il faut agir et aller de l’avant. C’est du reste ce qu’a toujours fait la CCIS, avec les réussites qu’on connaît.

Alors concernant le “Tunisia Business Export” proprement, on aura compris qu’il ambitionne de donner un meilleur positionnement des entreprises tunisiennes sur les marchés extérieurs en leur offrant d’importantes opportunités d’exportation de leurs produits et services.

Pour cette première édition, le forum focalisera sur les industries agroalimentaires (essentiellement l’huile d’olive), les services de santé et les cosmétiques.

Lors de la conférence, M. Fourati a expliqué le choix de ces secteurs compte tenu de leur importance dans l’économie tunisienne, en générale, et de la région de Sfax, en particulier.

Les rencontres B2B, à travers des contacts individuels selon un planning préétabli, se dérouleront avec les acheteurs étrangers sur les stands des exportateurs tunisiens, sachant que seuls les exposants auront accès à ces rencontres

«L’économie tunisienne : quel modèle à suivre?». C’est le thème de la conférence plénière à l’international, au cours de laquelle seront débattus des expériences et des modèles économiques ayant réussi, à l’instar du modèle nord-américain, de ceux chinois et sud-coréen.

Quant aux ateliers, il s’agit de formations pratiques mais aussi d’échange avec des experts sur les modes d’accès aux marchés africain, asiatique, canadien et américain.

En clair, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax compte ériger forum en une sorte de Bourse pour les exportateurs tunisiens et les importateurs étrangers. De ce point de vue, nous pensons que tout le monde –opérateurs privés et publics et administration- devrait se mobiliser autour de ce projet ambitieux qui ne manquera pas de booster nos exportations.

TB