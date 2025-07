Les exportations du secteur du textile et de l’habillement ont enregistré, à fin mai 2025, une hausse de 2,61 %, par rapport à fin mai 2024, pour atteindre 3942 millions de dinars, a fait savoir, mercredi, Saber Ben Kilani, directeur général du textile et de l’habillement au ministère de l’Industrie et des Mines et de l’Energie.

Les importations du secteur ont également, connu une hausse de 5,41 %, pour atteindre 3107 millions de dinars, a-t-il ajouté, lors d’une journée d’étude tenue, au siège de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), et consacrée au secteur du textile en Tunisie.

Selon le responsable, près de 87% de l’ensemble des exportations sont destinées vers le marché européen, soulignant que les principaux clients sont la France, l’Italie, l’Allemagne, la Hollande, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et les Etats Unis d’Amérique.

Et d’ajouter que les tissus représentent 67% de l’ensemble des importations, précisant que la plupart des tissus proviennent d’Europe.

Ben Kilani a fait savoir que la production locale des tissus ne dépasse pas 7% des besoins du secteur, déplorant un manque d’intégration dans le secteur, en raison de l’absence de grandes entreprises locales capables de produire les tissus avec la qualité et la quantité requises.

Il a, par ailleurs, passé en revue les difficultés externes auxquelles fait face le secteur, notamment, la hausse du coût et de la durée du transport maritime, la baisse du pouvoir d’achat du consommateur européen, ainsi que les nouvelles orientations stratégiques du marché européen à l’horizon 2030.

A cela s’ajoutent, a-t-il dit, des difficultés internes telles que le manque de main-d’œuvre qualifiée, le coût élevé de l’énergie et de l’eau, la lourdeur des procédures administratives, l’accès difficile au financement bancaire, les formalités douanières ainsi que celles liées à la Caisse nationale de sécurité sociale, outre la complexité des démarches et de la multiplicité des intervenants.

Parmi les autres obstacles internes auxquelles le secteur est confronté figurent les procédures liées aux marchés publics, le manque de contrôle des produits commercialisés sur le marché local, la limitation des produits soumis à un contrôle technique à l’importation, ainsi que le retard dans la réalisation de la station d’épuration collective au pôle de développement Monastir El Fejja , selon le responsable.

Face à la pénurie de la main d’œuvre, Ben Kilani a suggéré la création d’une équipe de travail restreinte chargée d’élaborer un plan d’action urgent répondant aux besoins du secteur et la coordination entre les différents programmes de coopération internationale œuvrant au développement de la formation professionnelle.

Il a, aussi, recommandé de mobiliser les financements nécessaires, tout en appelant l’Office National de l’Assainissement à accélérer la réalisation de la station d’épuration collective au pôle de développement Monastir El Fejja.

Dans ce même contexte, il a appelé à faire preuve de plus de flexibilité envers les entreprises en difficulté économique en matière de remboursement des dettes, à réviser les pénalités de retard appliquées aux dettes impayées et à élaborer un guide de procédures simplifiant l’obtention d’une autorisation d’exploitation pour les entreprises installées en dehors des zones industrielles.

Il a, aussi, mis l’accent sur la nécessité d’impliquer le Centre technique du textile dans leur accompagnement et d’améliorer la liste des produits soumis au contrôle technique à l’importation.