Le rapport 2025 de Henley & Partners, en partenariat avec New World Wealth, dresse un tableau inédit des flux migratoires des millionnaires à travers le monde, en se basant sur une définition spécifique : seuls sont comptabilisés les individus disposant d’au moins un million de dollars en patrimoine « liquide », c’est-à-dire facilement mobilisable ou transférable. Contrairement aux classements traditionnels, cette approche met en lumière une autre réalité de la richesse : celle qui peut fuir rapidement un pays.

Selon les projections, 165 000 millionnaires liquides devraient changer de pays en 2025, soit une hausse de +224% par rapport à 2013. Parmi les perdants, la France enregistre un solde migratoire négatif de -800 millionnaires, représentant une sortie de capitaux estimée à 4,4 milliards de dollars. Cette dynamique place l’Hexagone au 7e rang des pays les plus « fuités », derrière le Royaume-Uni (-16 500) et la Chine (-7 800).

En parallèle, des destinations comme les Émirats arabes unis (+9 800 millionnaires) et les États-Unis (+7 500) confirment leur statut de havres fiscaux et politiques recherchés. Ces pays attirent de plus en plus de fortunes à la recherche de stabilité, de fiscalité avantageuse ou de perspectives d’investissement.

La situation française s’explique en partie par la nature du patrimoine : seulement 16,9% des millionnaires français disposent d’une richesse liquide, contre plus de 30% en Suisse ou en Allemagne. En France, la majorité des fortunes est constituée d’actifs immobiliers, peu exportables. Cette spécificité affaiblit l’attractivité économique du pays face à la concurrence internationale.

Même tendance sur le segment des ultra-riches : la France ne compte que 60 milliardaires « liquides », loin derrière les États-Unis (867) ou la Chine (278). De même, seuls 0,129% des millionnaires français franchissent le cap des 100 millions $, un chiffre faible comparé à la Chine (0,273%).

En résumé, la France, comme le Royaume-Uni auparavant, devient un pays de départ pour les plus fortunés. Cette tendance, si elle se confirme, pourrait fragiliser à long terme les recettes fiscales et l’investissement privé dans l’Hexagone.