Le premier grand rendez-vous du Bâtiment en Tunisie MEDIBAT a été ouvert ce matin à Sfax sous la présidence du Ministre de l’Equipement et de l’Habitat M. Slah Zouari, avec la participation d’environ 300 exposants tunisiens et étrangers et en présence de nombreuses délégations officielles et professionnelles internationales.

Magistralement organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), la18ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment MEDIBAT, se poursuivra du 21 au 24 mai 2025.

La cérémonie d’inauguration du Salon, haute en couleurs, a été marquée par la présence des ambassadeurs de Pologne et de Malte, et des représentants d’ambassades de l’Algérie, de la Libye, du Nigéria et d’Hongrie ainsi que de délégations d’hommes d’affaires et de Présidents de Chambres de Commerce de nombreux pays tels que l’Algérie, la Libye, le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Congo Brazzaville, l’Egypte, la Jordanie, les Emirats Arabes Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Malaisie, la Chine en plus de la Tunisie.

L’on a enregistré, également, la présence d’invités de marque représentant la CPCCAF (Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones), la COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) et la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine) …

Au-delà de la remarquable présence officielle, le salon s’est présenté comme une vaste aire d’exposition qui s’étend sur 10 mille mètres carrés avec une présence imposante des exposants et professionnels et des pavillons-pays à l’image de celui de la Libye s’étendant sur 360 mètres carrés, celui de l’Algérie s’étendant sur 200 mètres carrés, un pavillon pour l’Italie et un pavillon pour la Chine.

Relancer le secteur du bâtiment

Ouvrant officiellement la session, le ministre de l’équipement et de l’habitat M. Slah Zouari s’est félicité du rôle joué par le Salon et sa contribution dans la dynamisation du secteur du bâtiment et de l’économie de façon générale. Il a mis en valeur, aussi, l’intérêt que revêtent les forums et les manifestations parallèles à l’exposition et traitant des questions d’actualité telles que les nouveautés technologiques du secteur, l’économie verte et circulaire et la construction durable et intelligente. Il a, également, loué la participation libyenne et algérienne et les opportunités de coopération et d’échange avec les pays du continent africain qu’elle présente.

De son côté, le Président de la CCIS M. Habib Hammami, a mis en évidence les divers aspects et avantages que représente la 18ème édition de MEDIBAT dont en particulier la dimension maghrébine de la manifestation à travers le forum d’affaires Tuniso-algéro-libyen, qui permettra d’examiner les potentialités et les défis de ce niveau de coopération.

Il a ajouté que cette session se concentre sur les dernières méthodes scientifiques pour développer le secteur de la construction en utilisant les technologies de l’information et les technologies numériques modernes. Elle ouvre d’après lui également, un champ plus large à la coopération et aux partenariats avec l’Italie et la Pologne et, éventuellement, à travers eux, avec le reste de l’Union européenne.

Le Forum de l’Entrepreneuriat

Première manifestation du Salon, le Forum : « Entreprendre dans le secteur de la construction et du bâtiment, Economie verte et Circulaire », a été inauguré par M. Hichem Elloumi, directeur général de la CCIS, qui a souligné l’importance du secteur de la construction en tant que pilier clé de l’économie nationale, considérant que l’économie verte et circulaire contribue à la bonne utilisation des ressources pour assurer un développement durable.

Le forum, qui a été clôturé par le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, a comporté une série de sessions scientifiques qui ont abordé plusieurs questions telles que l’économie verte et circulaire au niveau national dans le secteur de la construction et au niveau mondial, les mécanismes de financement, d’accompagnement et de formation pour promouvoir la construction verte et l’économie circulaire, la présentation des finalistes du concours organisé par la CCIS pour les meilleures nouvelles start-ups dans le secteur de la construction verte durable, ainsi que des rencontres de partenariat et la présentation de mécanismes de financement.

Coopération Tuniso- Polonaise

Par ailleurs, la journée d’ouverture du Salon a vu l’organisation d’un forum sur le partenariat tuniso-polonais dans le domaine de la construction en présence de l’ambassadrice de Pologne en Tunisie, Mme Justyna Porazinska, du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, Habib Hammami, et d’un certain nombre d’acteurs économiques.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadrice a salué le développement des relations entre les deux pays au cours des dix dernières années, notamment au niveau économique, où le volume des échanges commerciaux a augmenté de 10 % entre 2023 et 2024. Elle a également évoqué l’attractivité du climat des affaires en Pologne et le développement du secteur de la construction, notamment en ce qui concerne l’utilisation de technologies modernes et de solutions innovantes. L’ambassadrice a mentionné l’existence d’un cadre juridique favorable à la coopération entre les deux pays et a appelé à l’intensification des missions économiques pour explorer les opportunités de partenariat dans différents secteurs.

