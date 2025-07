Le laboratoire NIPPOMED, une joint-venture, créée par G-CUBE et UNIMED, à l’occasion de la Ticad 8 qui s’est déroulée en août 2022 en Tunisie, va démarrer très bientôt la fabrication, à Sousse, de test-kits de grossesse et des maladies infectieuses, indique, mercredi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur FIPA.

Pour faire le point sur l’état d’avancement de ce projet réalisé dans le cadre d’un partenariat Tunisie-Japon-Afrique et aussi des investissements japonais prévus dans le cadre de la TICAD8, l’Ambassadeur du Japon à Tunis, Takeshi OSUGA, s’est entretenu, mardi 8 juillet 2025, au siège de la FIPA, avec le Directeur Général, Jalel TEBIB et des responsables de l’Agence.

Le diplomate japonais a été accompagné, lors de cette visite, du Président de l’Association de l’Économie et du Développement Africains (AFRECO) , YANO Tetsuro et du PDG de la société japonaise G-CUBE, NISHIMURA Kenji.

Le Laboratoire tuniso-japonais Nippomed constitue une première du genre en Tunisie, avec une ambition à l’international. Il s’agit du fruit d’un accord bilatéral signé le 14 juin 2022, entre «Unimed», choisi comme unique laboratoire pharmaceutique africain pour la fabrication de tests de diagnostic rapides du Covid-19 et d’autres maladies, et la société japonaise «G Cube». «Nippomed», qui fabrique des kits de diagnostic médicaux de haute qualité.

La création de ce laboratoire constitue une nouvelle avancée dans l’expertise combinée entre le Japon et la Tunisie pour la construction dans le domaine de la santé d’un système industriel compétitif et durable basé sur le transfert de technologies et le renforcement des capacités tunisiennes à répondre à un besoin actuel et futur du marché mondial, avaient déclaré des responsables tunisiens d’Unimed.

Il y a lieu de rappeler qu’un Comité de création de projets a été établi au sein de la chambre du commerce et de l’industrie tuniso-japonaise en juin 2023, avec le concours d’experts tunisiens et japonais, notamment afin de promouvoir l’expertise tunisienne dans le domaine de la santé et avec une carte d’orientation des projets élaborée en concertation avec les compétences tunisiennes.