Contre vents et marées, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) a réussi le pari d’organiser la 17ème édition de son événement mythique, le Salon méditerranéen du bâtiment, du 4 au 7 octobre 2023.

Un exploit en quelque sorte, dira le président de la CCIS, Ridha Fourati lors de son allocution d’ouverture du Salon, mercredi 4 octobre.

En dépit des vents contraires, la Chambre a pu faire venir des invités étrangers de marque, tel que le ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat de la République du Congo-Brazzaville, Josué Rodrigue NGOUONIMBA, ainsi que d’autres personnalités. On a également noté la présence du premier délégué en charge de la gestion des affaires du gouvernorat de Sfax, Alhabib Balghouthi (Sfax n’a pas de gouverneur depuis janvier 2023). Bien entendu tout ce beau monde aux côtés du dynamique président de la CCIS, Ridha Fourati.

Mais on retiendra aussi pour cette édition son inauguration officielle par un membre du gouvernement – mais sans accrocs SVP -, en la personne de Sarra Zaâfrani Zenzri, ministre de l’Equipement et de l’Habitat.

Point de vue exposants, ils sont certes moins nombreux cette année par rapport aux précédentes éditions, 150 au total de 8 pays différents, des entreprises tunisiennes dans leur majorité, mais de haute facture toutefois. Ils opèrent dans tous les secteurs du bâtiment, des BTP et des services et activités annexes.

Concernant les événements parallèles, les forums entre autres, la 17e édition du MEDIBAT n’a rien à envier aux autres éditions en termes de participation d’experts de renommée et de représentants de structures professionnelles et d’affaires des plus prestigieuses qui ont pris part aux différentes manifestations et activités parallèles à l’exposition.

En outre, des visiteurs professionnels internationaux venant d’une douzaine de pays ont pris part à MEDIBAT 2023 : du Burkina Faso, du Congo- Brazzaville, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, de Libye et de France, et naturellement de Tunisie.

Nouveauté de MEDIBAT 2023 : un pavillon “fraternité et coopération africaines“ dédié aux rencontres de partenariat B2B et B2G

La première journée du Salon a été marquée par le démarrage des rencontres de partenariat BtoB (Business to Business) et BtoG (Business to Government) au sein d’un nouveau pavillon baptisé “Fraternité et coopération africaines“. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est que des professionnels africains venus du sud du Sahara se sont rencontrés et ont noué des rapports au sein dudit pavillon. C’est cela aussi l’une des marques de fabrique de MEDIBAT : faire rencontrer des professionnels parfois même des décideurs loin de leurs bases nationales.

Ainsi, des professionnels, décideurs et autres donneurs d’ordres de nombreux pays ont pris part à cette activité de MEDIBAT à même de déboucher sur des joint-ventures dans les domaines de la construction entre divers acteurs économiques des secteurs public et privé.

Les forums

Pour la présente édition du MEDIBAT, les organisateurs n’ont retenu que deux forums (au lieu de quatre habituellement), à savoir le Forum de l’entrepreneuriat et le Forum scientifique.

En effet, « Entreprendre pour un bâtiment vert et durable », c’est le thème du Forum de l’entrepreneuriat de la 17e édition du MEDIBAT. Il a réuni plusieurs structures professionnelles, dont Tunisie Green Building Council, le Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (CTMCCV), le Cluster Green Building relevant de la Société de Gestion de la Technopôle de Borj Cedria et le Centre d’affaires de Sfax.

Dans ce cadre, cinq grandes thématiques ont été débattues par les experts et les spécialistes ayant participé à la manifestation. Il s’agit de « La stratégie nationale pour le développement et la promotion des bâtiments Green Building en Tunisie », « Les outils et les mécanismes d’appui technique offerts pour la construction des bâtiments durables et Green Building en Tunisie », « Présentation des entreprises de matériaux de construction et des techniques de construction favorisant la construction des bâtiments durables et Green Building », « Les mécanismes de financement de soutien pour la promotion des bâtiments durables et Green Building » et « Ouverture des Ateliers et Rencontres B2B entre entreprises adhérentes au cluster bâtiment durable et Green Building ».

« Sciences et Villes », c’est le thème du Forum scientifique, qui s’est tenu le 5 octobre et qui a enregistré de nombreux ingénieurs, architectes, chercheurs et experts en urbanisme. Signe que le thème est on ne peut plus d’actualité, des membres des délégations africaines participantes au Salon mais aussi des élèves ingénieurs ont pris part aux débats de cette manifestation.

Ici on retiendra les interventions des experts et spécialistes qui ont animé les différents panels du forum lesquels ont porté sur 3 grandes thématiques : « Urbanisme et législation », « Ecologie et développement durable » et « Technologie ».

Comme l’on pouvait s’y attendre, on a longuement évoqué les problématiques liées aux bâtiments verts, intelligents et durables.

Ainsi, après une présentation commune des chercheurs Hamed BEN DHIA, Mohamed MEDHAFFAR et Boubaker ELLEUCH ayant porté sur « La crise environnementale et les transitions énergétiques à Sfax », l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et président du Conseil des sciences de l’ingénierie a présenté le “Nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes“, qui pourrait constituer une opportunité pour améliorer les sécurités hydrique, énergétique et alimentaire dans notre pays.

Parmi les structures professionnelles et de recherche qui y ont participé, on cite l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), l’Ordre des architectes tunisiens (OAT), l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), le Conseil des sciences de l’ingénierie relevant de l’OIT et l’Association KNX UC.

Une autre table ronde a retenu notre attention, c’est celle intitulée « TECHLOG ». C’est quelque chose de nouveau à MEDIBAT de débattre du transport et de la logistique. Mais pourquoi pas, la CCIS nous a habitués à innover, et souvent ça marche.

La preuve, pour cette première, de nombreux chercheurs, experts et autres représentants du secteur du transport et de la logistique ont pris part aux travaux de cette table ronde sur le projet TECHLOG – pour Technological Transfer For Logistics Innovation in Mediterranean Area -, qui s’est tenue jeudi 5 octobre en marge de la 17ème édition du Salon « MEDIBAT 2023 ».

A propos du projet TECHLOG, auquel est associée la CCIS avec 8 autres structures méditerranéennes, il est financé par l’Union européenne avec un budget de 3,5 millions d’euros. Son but est de favoriser le transfert technologique dans les domaines de l’industrie, la recherche et le développement dans 5 pays méditerranéens : Tunisie, Italie, Espagne, Egypte et Liban.

La facilitation du transfert technologique se fait à travers 2 Living Lab : l’un dans la zone Est de la Méditerranée, l’autre dans la zone Ouest, expliquent les chargés de ce projet à la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax.

En tout cas, cette table ronde, intitulée « Les Challenges du secteur du transport et les standards de qualification », a été ouverte par le président de l’Université de Sfax, Abdelwahed Mokni, et le président de la 17ème édition de MEDIBAT 2023, Lotfi Krichen.

La manifestation a constitué une occasion de présenter les résultats atteints et les actions réalisées dans le cadre du Laboratoire vivant hébergé à l’ISGI (Institut Supérieur de la Gestion Industrielle) de Sfax, permettant entre autres aux chauffeurs de transport routier de se former sur la conduite conformément aux normes de qualité et de sécurité. Une trentaine (30) de chauffeurs va ainsi profiter des formations gratuites que leur procure le Laboratoire.

L’apprentissage dans cette formation se fait, outre le volet théorique, via 3 simulateurs de conduite de véhicules qui ont été testés et manipulés par des usagers dans le cadre de la table ronde, nous a-t-on expliqué.

Pour sa part, la “Journée Libye“, qui a clôturé l’exposition du MEDIBAT 2023, a été organisée, vendredi 6 octobre, autour d’une table ronde et a porté sur la coopération tuniso-libyenne, avec comme slogan « Pour un partenariat tuniso-libyen durable et élargi ». Pour ce faire, de responsables et décideurs des deux pays y ont pris part.