L’Assemblée Générale Ordinaire de l’UBCI s’est tenue le 26 avril 2024 sous la présidence de M. Hassine DOGHRI, Président du Conseil d’administration en présence de M. Mohamed Koubaa, Directeur Général, des actionnaires et des membres du Conseil d’administration.

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, M. Hassine DOGHRI a rappelé qu’en dépit d’une conjoncture macro-économique difficile en 2023, l’UBCI a poursuivi sa dynamique de croissance faisant preuve d’une capacité de résilience remarquable en préservant des ratios prudentiels solides avec le souci permanent de contribuer au développement de l’économie nationale et mieux servir et accompagner ses clients.

M Mohamed Koubaa a souligné que l’année 2023 a été marquée par la continuité des projets stratégiques de restructuration et de transformation qui animent la banque, notamment la refonte du système d’information, le développement des activités de marché, la consolidation de l’activité bancassurances et la prise en compte des besoins des PME.

“Notre ambition est de construire une banque universelle et citoyenne qui s’inscrit dans une dynamique de croissance saine et durable avec des marqueurs d’ADN: qualité, innovation et durabilité, a conclu le Directeur Général

Courant l’année 2023, l’UBCI a poursuivi ses actions en matière de Responsabilité Sociétale confirmant son statut de banque citoyenne et engagée, rappelons à ce titre que l’UBCI a été la première banque Tunisienne à obtenir le label « Engagée RSE – Confirmé » délivré par « AFNOR Certification ».

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé de distribuer un dividende brut par action de 1,250 qui sera servi à partir du 7 mai prochain.