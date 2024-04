Durant l’année universitaire 2023-2024, 20123 étudiants tunisiens non boursiers poursuivent leurs études supérieures à l’étranger, selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans son intervention à l’ouverture de la deuxième édition du forum des mobilités : étudier en France, organisé les 26 et 27 avril en cours par Campus France Tunisie au siège de l’Institut français de Tunis (IFT), Maha Hammami, directrice des programmes de bourses à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a souligné que 8153 étudiants tunisiens non boursiers poursuivent leurs études en France en 2023-2024, 3857 étudient en Allemagne et 1123 sont en Italie.

Elle a, par ailleurs, signalé qu’en 2022-2023, 802 étudiants tunisiens ont eu des bourses (plein temps) contre 784 en 2021-2022. 69% (556) de ces étudiants ont choisi la France, 20% ont opté pour l’Allemagne et 9,5% ont préféré le Canada.

S’agissant du programme de bourses de longue durée pour la préparation des études de master et de doctorat, le nombre de boursiers au Canada s’est élevé à 34 durant l’année universitaire 2023-2024. Les étudiants poursuivent des études en data sciences, intelligence artificielle (IA), computing, cybersecurity, health sciences, agricultural sciences et autres.

Durant la même période, 45 étudiants tunisiens ont eu une bourse d’études en France, dans le cadre du même programme, mais pour des études en sciences agronomiques, transport et logistique, Management touristique, littérature française, architecture et design.

Dans le cadre du programme de bourse de longue durée des élèves ingénieurs de l’institut préparatoire aux études scientifiques et techniques (IPEST) ayant réussi le concours d’entrée aux Grandes écoles d’ingénieurs en France, 54 étudiants ont réussi à décrocher une bourse en 2023-2024.

Maha Hammami a ajouté que le programme de bourses de longue durée des bacheliers lauréats accorde chaque année 23 bourses pour des études en France et 24 bourses pour des études en Allemagne.

Pour les études en France, il s’agit de 20 bourses pour les bacheliers de la filière mathématiques pour effectuer un cycle préparatoire aux études d’ingénieurs et de trois bourses pour des études de licence en langue, littérature et civilisation française (02) et de licence en sociologie (01) à la Sorbone.

En Allemagne, il s’agit de 10 bourses pour les bacheliers de la filière mathématiques et de six bourses pour les bacheliers de la filière sciences techniques pour des études d’ingénieur, cinq bourses pour les bacheliers de la filière sciences expérimentales pour des études en génie médical et trois bourses pour les bacheliers des filières sport, économie gestion et sciences informatiques pour des études dans leurs domaines.

Pour les programmes de bourses de longue durée, une allocation mensuelle de 800 euros est accordée au boursier dans les pays de l’Union européenne et de 1000 dollars canadiens pour les étudiants au Canada.

Selon la responsable, la Tunisie accueille également 9498 étudiants internationaux de 70 nationalités.

Pour sa part, Imen Annabi, coordinatrice mobilité universitaire à l’Institut français de Tunisie a souligné que des bourses d’excellence sont réservées aux meilleurs étudiants de nationalité tunisienne signalant qu’une priorité est accordée aux formations de niveaux master et ingénieur.

Une allocation mensuelle de 860 euros net est accordée au boursier pour toute la durée du cycle d’étude en France, selon l’intervenante.

« Un budget total annuel de 800 mille euros (220 bourses) est réservé aux programmes de bourses gérés par l’IFT », a-t-elle souligné.

A noter qu’une cinquante d’exposants, dont 34 écoles et universités françaises, des établissements tunisiens proposant des programmes français et des agences de promotion pour la mobilité vers la France participent à la 2ème édition du forum des mobilités : étudier en France.

L’exposition a été inaugurée ce vendredi par l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guégen

Plusieurs conférences et ateliers autour de la formation universitaire, de la mobilité et de l’employabilité sont également prévus lors de ce forum organisé par Campus France Tunisie.