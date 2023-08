Les résultats de nos chers taupins Ipestiens aux concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs françaises sont exceptionnels cette année 2023. Cette brillante réussite est une démonstration éloquente du potentiel, du talent et de la persévérance dont nos taupins font preuve au quotidien.

La distinction particulière pour cette année est l’admission de cinq de nos taupins à l’Ecole Polytechnique (X), seize à l’Ecole Centrale Supélec ainsi qu’un total de vingt-deux aux écoles boursières du prestigieux Concours Commun Mines-Ponts. Il s’agit d’une performance sans précédent dans l’histoire de l’IPEST.

“Les mots nous manquent pour exprimer notre fierté et notre gratitude à nos taupins qui ne cesseront jamais de nous honorer en portant si haut les couleurs de notre institut.

A cette occasion, nous tenons également à exprimer nos sincères remerciements aux corps enseignant et administratif et à tous les collaborateurs professionnels, universitaires et ministériels qui ont œuvré de près ou de loin pour l’obtention de ces remarquables résultats.” souligne la direction de l’IPEST.