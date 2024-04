Une cinquante d’exposants, dont 34 écoles et universités françaises, des établissements tunisiens proposant des programmes français et des agences de promotion pour la mobilité vers la France prendront part à la 2ème édition du forum des mobilités : étudier en France qui se tiendra les 26 et 27 avril en cours à l’Institut Français de Tunis (IFT).

Selon la page officielle de l’évènement, plusieurs conférences et ateliers autour de la formation universitaire, de la mobilité et de l’employabilité sont également prévus lors de ce forum organisé par Campus France Tunisie.

Dédié aux jeunes voulant poursuivre leurs études supérieures en France, le forum sera une occasion pour connaitre les programmes de bourses français et tunisiens, les outils numériques dédiés à l’apprentissage du français, la procédure Pré-Consulaire, comment intégrer une grande école ainsi que les débouchées des formations proposées.

Selon les chiffres de Campus France Tunisie, en 2022/2023, 14291 étudiants tunisiens poursuivaient leurs études en France enregistrant ainsi une hausse de 11% en 5 ans. Parmi eux, 58% étaient des étudiantes.

Campus France Tunisie est un service de l’Institut français de Tunisie qui s’adresse à tout étudiant de nationalité tunisienne ou étrangère, non ressortissant de l’Espace Schengen et résidant sur le territoire tunisien qui souhaite poursuivre ses études supérieures en France ou qui doit se rendre en France pour se présenter à un concours, un entretien de sélection pour intégrer une formation ou pour effectuer un séjour de recherche dans le cadre de son cursus de formation.