Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a affirmé, mercredi, lors de l’inauguration officielle du siège de l’Institut Supérieur d’Ingénierie Numérique de Tunis (Higher Institute of Digital Engineering of Tunis, HIDE), le soutien total de son ministère à cette nouvelle institution universitaire.

Selon un communiqué du département, Belaïd a assuré que tous les moyens seront mobilisés pour garantir le succès et le rayonnement de cet établissement d’enseignement supérieur.

À cette occasion, le ministre a salué l’effort de toutes les parties ayant contribué à la création de cet institut, qu’il considère comme un pilier essentiel de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le pays.

Créé par décret en date du 8 juillet 2024, l’Institut Supérieur d’Ingénierie Numérique, rattaché à l’Université de Tunis, a pour vocation d’assurer un enseignement en ingénierie informatique exclusivement en langue anglaise.

En 2024-2025, l’établissement a accueilli 60 étudiants inscrits dans un cycle préparatoire intégré en ingénierie.