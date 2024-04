Avec un bilan pluviométrique déficitaire de plus de 60%, mars 2024 est considéré comme le cinquième mois de mars le plus sec sur la période (1970-2024).

Le bilan total (27 stations principales) du mois était de 313,7 mm, alors que la normale pour les mêmes stations était de 887,2 mm, ce qui représente 35,4 % de la normale du mois, révèle l’Institut National de la Météorologie (INM) dans son dernier bulletin climatologique.

Sur les régions du Nord, le pourcentage de déficit a varié entre 16 % à Bizerte et 85 % à Nabeul. Sur les régions du centre, le déficit a varié de 42 % à Monastir à 88 % à Kasserine.

Au sud, le déficit a également été significatif sur la plupart des régions où le pourcentage de diminution a varié entre 5 % à Tozeur et 80 % à Tataouine et atteignant 98 % à El Borma.

Mars 2024, le 2ème le plus chaud après Mars 2001

Par ailleurs, le mois de mars 2024 a été marqué par un temps printanier. La température moyenne générale (27 stations principales) a atteint 16,9 °C. Elle était supérieure à la moyenne de référence (14,7°C) de +2,2°C. Avec cet écart (+2,2°C) le mois de mars 2024 est classé le 2ème des mois de Mars le plus chaud après Mars 2001 (+3,4°C).

Au début de mois de Mars les températures étaient généralement voisines des normales (1991-2020). Mais à partir du 18 du mois les températures ont accusé une hausse progressive sur l’ensemble du pays en dépassant largement les normales avec des écarts de 10°C dans plusieurs régions.

S’agissant des températures maximales moyennes, elles ont varié entre 18,5 °C à Thala et 27,2 °C à El Borma, elles étaient supérieures aux moyennes de référence sur toutes les régions avec des écarts allant de +1,8 °C à Tabarka à +4,6 °C à Siliana.

La température minimale a été relativement élevée et les moyennes ont varié entre 6,3 °C à Béja et 14,1 °C à Tataouine. Elles ont été supérieures aux moyennes de référence sur la plupart des régions et les écarts ont varié de +0,2 °C à Béja et +2,8 °C à Tataouine.

Vents forts à violents à la fin du mois

Concernant les vents, ils ont été généralement faibles à modérés. Des vents forts ont été enregistrés durant la période du 01 au 04 mars 2024 sur la plupart des régions.

La vitesse du vent s’est accentuée pendant les journées du 10 et 11 mars sur les régions du centre et du sud.

Des vents forts ont été également enregistrés pendant les journées du 25 et 26 mars sur la plupart des régions, leur vitesse maximale a varié de 65 km/h à Jendouba à 94 km/h à Remada et la maximale a atteint 104 km/h à Zaghouan.

La fin du mois a également été marquée par des vents violents sur les régions du centre et du sud, et leur vitesse maximale a varié de 60 km/h à Kebili à 108 km/h à Thala et Kasserine et ils ont engendré des phénomènes de sable au sud.