La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), l’Office National des Fourrages et l’Office de l’Elevage et des Pâturages ont signé, vendredi, un accord de partenariat, stipulant le lancement d’une nouvelle ligne de crédit d’un montant de 10 millions de dinars (MD), destinée au financement des achats en fourrages grossiers, d’après un communiqué, publié par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Ces crédits, qui bénéficieront, essentiellement, aux petits éleveurs, exerçant à titre individuel ou au sein de structures professionnelles, seront octroyés par la BTS sans garanties, à des conditions préférentielles et moyennant des procédures de financement simplifiées.

Le département de l’Agriculture a précisé que le crédit sera plafonné à 10 mille dinars, pour les petits éleveurs, et à 100 mille dinars pour les sociétés communautaires, les sociétés mutuelles de services agricoles et les groupements de développement agricole actifs dans le domaine de l’élevage.