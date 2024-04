Les actionnaires de la BIAT ont tenu leur assemblée générale ordinaire au sein du siège social de la banque en présence des membres du bureau de l’assemblée, des administrateurs, de la direction générale, des actionnaires et des invités.

L’assemblée générale ordinaire de la BIAT s’est tenue le vendredi 26 avril 2024 au sein de son siège social en présence des actionnaires de la BIAT qui ont assisté à une présentation des réalisations de la banque et des projets stratégiques mis en place tout au long de l’année.

Des performances financières et des distinctions prestigieuses pour la BIAT

La séance a débuté par une présentation des performances financières et des distinctions obtenues par la BIAT. La BIAT a affiché de bonnes performances en 2023 lui permettant de continuer à apporter son soutien à l’économie tunisienne. Ces performances ont été rendues possibles grâce à sa politique prudente de gestion des risques, sa gouvernance saine et visionnaire, l’engagement et l’expertise de ses collaborateurs. La BIAT a consolidé son positionnement en 2023 avec un PNB de 1 397 millions de dinars et des encours de dépôts établis à 18 802 millions de dinars. De plus, les encours des crédits nets ont atteint 12 442 millions de dinars dont 3 979 millions de dinars de crédits octroyés aux particuliers et 3 800 millions de dinars en faveur de l’investissement des entreprises. Le taux des créances douteuses et litigieuses a été quant à lui maîtrisé par la banque au niveau de 6,8%.

Grâce à une stratégie commerciale qui repose sur une spécialisation par segment de clientèle, la BIAT a pu poursuivre ses efforts en 2023 pour assurer l’accompagnement de plus de 930 000 clients et renforcer leur confiance. Elle a également confirmé son rôle de bailleur de fonds de référence avec 37 000 nouveaux crédits octroyés aux particuliers.

Le Centre de Relations Clients, devenu un élément crucial dans l’expérience clients et sa proximité avec la banque, a géré près de 350 000 appels téléphoniques en 2023 et traité 47 000 demandes en ligne.

L’ensemble de ces réalisations a permis à la BIAT d’obtenir deux distinctions d’excellence en 2023 :

La BIAT a été nommée « Meilleure banque en Tunisie 2023 » par le magazine Euromoney, considéré comme une référence mondiale dans le domaine financier. Succédant à celle obtenue en 2019, cette distinction fait référence aux performances soutenues de la banque, la qualité de ses services, sa stratégie de développement et sa bonne gouvernance.

La BIAT a obtenu le prix de « Meilleure innovation dans la banque de détail en Tunisie 2023 », attribué par le magazine anglais International Banker. Cette reconnaissance internationale de renom traduit la position de la BIAT en tant que banque de référence en matière de développement technologique et de services à la clientèle dans le secteur bancaire et financier ainsi que sa contribution à la croissance économique.

Par ailleurs, la BIAT a confirmé sa certification au standard international MSI 20000 (Market Standard Indicator indice 20000) pour la douzième année consécutive, un standard international consacré à la qualité financière des entreprises et des institutions. Cette certification constitue un gage de bonnes pratiques en matière de management et de gestion financière et un indice de bonne gouvernance financière.

La BIAT a fait également partie du Top 50 des banques les plus valorisées, du dernier classement Forbes Middle East. Au niveau de la région MENA, elle s’est positionnée au 48ème rang avec une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars au 28 février 2023.

Poursuite des projets stratégiques de la banque

Par la suite, un aperçu de l’évolution de la transformation digitale au sein de la BIAT a été donné, suivi d’éclaircissements concernant la poursuite du déploiement du nouveau concept d’agences.

Il a été avancé que la BIAT a continué d’enrichir son offre digitale « MyBIAT Retail » en 2023, dans le cadre de l’implémentation de sa transformation digitale entamée en 2018. Avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année, la BIAT a pu consolider son positionnement en matière de digital et renforcer l’attractivité et l’utilité de son offre dédiée aux particuliers.

Par ailleurs, l’année 2023 a été marquée par l’avancement des tests préliminaires au lancement de « MyBIATCorporate », l’offre dédiée aux entreprises, clientes de la banque. Il a été clarifié que la phase de bêta-test s’est étendue auprès d’un nombre significatif de testeurs, tous clients de la banque et volontaires pour s’associer à ses efforts de présenter une solution digitale qui répond aux besoins spécifiques des entreprises.

Comptant plus de 340 000 utilisateurs actifs, MyBIAT est une plateforme novatrice, hautement sécurisée et conçue pour offrir une expérience numérique sur mesure pour l’ensemble de la clientèle de la BIAT et fournir un outil essentiel pour faciliter le suivi de ses opérations bancaires.

Concernant la généralisation du nouveau concept d’agences, il a été exposé que la BIAT a entamé la phase de généralisation après le lancement réussi, en 2021, de deux sites pilotes situés dans la Banlieue Nord de Tunis et aux Berges du Lac. Ainsi, les villes de la Marsa, Nabeul, Sfax et Zarzis ont accueilli chacune une nouvelle agence offrant aux clients une expérience innovante tant au niveau de la prise en charge que des services digitaux. Ce nouveau concept d’agences incarne de manière plus significative les valeurs d’engagement et de transparence de la banque de par la proximité relationnelle et la fluidité du parcours client qu’il propose ainsi que la modernité et la convivialité dans les espaces. Le chantier de généralisation concerne une cinquantaine d’agences qui seront converties en agences nouveau concept au courant de l’année 2024 et couvrira progressivement d’autres lots d’agences. La BIAT a continué à déployer son nouveau modèle d’agences afin de proposer à sa clientèle une expérience renouvelée, aussi bien sur le plan de l’accompagnement relationnel que sur le plan des services numériques et des innovations.

La responsabilité sociétale au cœur de la stratégie de la BIAT

Ayant intégré la responsabilité sociétale dans sa stratégie et depuis plusieurs années, la BIAT a renforcé son engagement afin de jouer un rôle impactant dans le développement de l’économie et de la société. Son soutien renouvelé en 2023 en faveur d’événements culturels et artistiques ayant eu lieu dans la capitale ou dans les régions, témoigne de sa contribution continue à la croissance de l’économie culturelle et à sa démocratisation.

Par ailleurs et conformément à ses objectifs stratégiques, la BIAT a consolidé cet engagement citoyen à travers les initiatives mises en œuvre par la Fondation BIAT, notamment pour la valorisation du patrimoine immatériel tunisien. Ainsi, la Fondation BIAT a entrepris en 2023 l’élaboration d’une série d’ouvrages s’inscrivant dans une démarche de conservation et de maintien de la richesse culturelle nationale.

De plus, la volonté d’agir pour la préservation et la valorisation du patrimoine historique national a conduit la BIAT à prendre part à la réalisation de plusieurs projets nationaux qui trouvent un écho dans les besoins sociétaux. C’est ainsi qu’elle s’est engagée à piloter les travaux de restauration complète de la piscine municipale du Belvédère et de ses annexes, un lieu emblématique de détente, d’échanges et pour pratiquer la natation, accessible à tout le monde. De même, la BIAT a pris en charge la restauration complète et la rénovation du Centre Culturel Ibn Khaldoun avec la création d’un espace communautaire dédiée aux activités et événements culturels.

En outre, la BIAT s’est engagée pour améliorer les conditions de scolarité des élèves et lycéens de zones et d’institutions désignées par les autorités publiques compétentes et ce, à travers la Fondation BIAT. Le projet porte sur l’aménagement et l’équipement des salles informatiques et polyvalentes, des aires de jeux et des bibliothèques.

Une gouvernance saine et visionnaire

Il a également été mis en évidence que le dispositif de gouvernance de la BIAT lui a permis de réaliser, dans une large mesure, de bonnes performances durant toute l’année 2023. La BIAT a continué à œuvrer pour maintenir une gouvernance solide, saine et en adéquation avec les normes internationales les plus rigoureuses.

Au-delà du cadre réglementaire définissant les principes de gouvernance pour les institutions bancaires, la BIAT a poursuivi ses efforts pour surveiller de près le bon fonctionnement de son propre dispositif de gouvernance, conçu pour garantir une prise de décision éclairée et une performance durable, tout en créant de la valeur pour ses actionnaires et renforçant la confiance des investisseurs.

En effet, la BIAT a instauré un dispositif de gouvernance efficient reposant sur un fonctionnement efficace des organes de gouvernance, une culture forte du risque et du contrôle interne, ainsi qu’un processus de transparence basé sur des informations fiables. Elle promeut également des politiques rigoureuses en matière d’éthique et de conduite exemplaire.

Avant la clôture de la séance, les nouveaux défis de la BIAT ont été mis en exergue et ce, en matière de développement digital, de data et de sécurité. A cet effet, il a été annoncé que le conseil d’administration de la BIAT, réuni le 29 mars 2024, a nommé Elyes Jebir en tant que nouveau Directeur Général, succédant à Moez Hadj Slimen qui est appelé à diriger et structurer BIAT Innovation & Technology, la nouvelle filiale informatique et technologique de la banque. Il a été également porté à la connaissance des présents que le Conseil d’Administration accueillera deux nouveaux membres indépendants.

En conclusion, la BIAT a pu consolider ses performances au fil des années, à la faveur d’une gestion saine et maitrisée de son activité. Elle aborde la nouvelle année sous de bons auspices en s’appuyant sur l’expertise, le dynamisme et l’engagement de ses équipes et en mobilisant les ressources nécessaires pour continuer à offrir des prestations en ligne avec les attentes de sa clientèle, de ses partenaires et de son actionnariat.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn