Dans un environnement économique et financier difficile, la Banque internationale de Tunisie (BIAT) a réussi à dégager des résultats en ligne avec son plan de développement. De belles performances annoncées lors de l’AGO de la BIAT tenue vendredi 26 avril au siège de la banque à Tunis devant des actionnaires qui ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats de la banque.

Ainsi les dépôts sont passés de 17 167 MD en 2022 à 18 802 MD en 2023, avec des dépôts à vue de 50,2% du total, preuve de la confiance des dépositaires en la banque. Les encours crédits nets ont atteint 12 442 MD dont 3 979 MD octroyés aux particuliers (37.000 bénéficiaires) et 3 800 MD en faveur de l’investissement des entreprises.

Le taux des créances douteuses a pour sa part été maîtrisée ne dépassant pas les 6,8%. Le résultat net de la banque a été de 331,4 MD en 2023 contre 299,7 MD en 2022, soit en hausse de 10,6%. Le produit net de la banque est passé de 1267,1 MD en 2022 à 1396,9 MD en 2023, soit une hausse de 10,2%.

L’évolution des créances nettes à la clientèle ont été de 12 442 MD augmentant de 163 MD par rapport à l’année précédente et celle de la marge en intérêts a été de 17,8% passant de 552,8 MD en 2022 à 652,7 MD en 2023.

Les résultats d’exploitation ont augmenté de 20,8 % pour atteindre les 590,7 MD alors qu’ils étaient de 482,0 MD en 2022. Les capitaux propres de la BIAT ont augmenté de 6,4% en 2023 à 2082 MD contre 1957 MD en 2022. Le total bilan s’est accru de 8,7% passant de 21 115 MD en 2022 à 22 945 MD en 2023.

Le recours global au refinancement est passé pour sa part de 14 921 MD en 2022 à 15 287 en 2023.

Dividendes, énergie et internationalisation

Les critiques des actionnaires présents lors de l’assemblée ont concerné les dividendes, lesquelles, selon eux, doivent augmenter au vu des résultats positifs de la Banque. Ismail Mabrouk président du conseil d’administration de la BIAT, s’est montré rassurant, leur signifiant que la BCT a autorisé l’augmentation du montant du dividende à 6 dinars.

Il a été aussi question de la charge énergétique trop lourde pour un actionnaire, une remarque appréciée par le président du Conseil qui a promis d’y remédier en recourant à des énergies non coûteuses et de prendre en compte l’importance de l’empreinte Carbone.

D’autres remarques ont concerné les performances de la BIAT en 2019 : “Nous espérons que vous pourriez de nouveau les atteindre”.

Un actionnaire a exprimé le vœu de voir la BIAT s’internationaliser : « Dans une conjoncture triste à pleurer, nous sommes épatés par vos réalisations, nous vous demandons de nous dire s’il est maintenant possible de nous accompagner en Afrique par des structures dédiées ».

La réponse de M. Mabrouk a été ferme : “La priorité de la BIAT pour les 3 années à venir est la transition digitale. Vous connaissez le Value Digital Services et là nous sommes sur BIAT IT. Le passage au total numérique est déterminant pour le futur de la BIAT. L’internationalisation n’est pas à l’ordre du jour”.

Pour précision, la BIAT œuvre activement à sa transformation numérique en dédiant une équipe de jeunes ingénieurs lesquels, en partenariat avec plusieurs Fintechs, se consacrent à la réussite de cette mission. La BIAT a étoffé son offre digitale “MyBiat Retail” consolidant ainsi sa place sur le marché des particuliers à travers des offres dématérialisées dont MyBIAT, une offre digitale qui assure, à travers de nouvelles fonctionnalités, des services rapides et sécurisés. Le lancement de MyBiat Corporate est en gestation en attendant son lancement effectif.

Un nouveau concept agence a été mis en place. Les sites pilotes sont situés dans la Banlieue Nord de Tunis et aux Berges du Lac, dans les villes de la Marsa, Nabeul, Sfax et Zarzis. Chaque nouvelle agence offre aux clients une expérience innovante tant au niveau de la prise en charge que des services digitaux dans le respect des valeurs d’engagement et de transparence de la banque. Le concept sera généralisé à une cinquantaine d’agence en 2024.

L’engagement social de la BIAT ne date pas d’aujourd’hui. À travers sa fondation, des actions innombrables ont été réalisées pour accompagner les jeunes porteurs de projets ou soutenir les structures scolaires, culturels et artistiques

La BIAT milite aussi pour la sauvegarde du patrimoine immatériel tunisien pour preuve le cadeau de fin d’année représenté par un magnifique ouvrage racontant les traditions culinaires du Nord-Ouest. Dans la continuité de son soutien aux acquis historiques sportifs et culturels en Tunisie, la BIAT via sa fondation s’est engagée à piloter les travaux de restauration de la piscine emblématique du Belvédère et la rénovation totale du centre culturel Ibn Khaldoun.

Par la vision de ses dirigeants choisis parmi le gotha des compétences économiques et financières en Tunisie, son mode de gouvernance et la volonté de se positionner en tant que banque leader, la BIAT s’impose en tant que banque privée référence. Grâce à son rayonnement et ses réalisations, elle a été sacrée par plusieurs organismes meilleure banque en Tunisie 2023, (Magazine Euromoney) et meilleure innovation dans la banque de détail 2023 (Magazine anglais international Banker).

La BIAT est aussi certifiée au Standard international MSI 20000 pour la 12ème fois consécutive, ce qui confirme ses bonnes pratiques en matière de management et de gestion financière.

Loin des discours pompeux, ce sont les réalisations qui comptent ! Ne dit-on pas que c’est à l’œuvre qu’on connaît l’artisan ?

Amel Belhadj Ali