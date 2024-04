La saison deux est bien lancée avec un tunisien qui nous parle d’espoir et de persévérance pour les jeunes générations en Tunisie. Dans cet épisode, Aymen El Ghoul partage, avec humilité, les avantages d’une approche d’innovation, ses challenges ainsi que les clés du succès.

Il nous en dit d’avantage sur son quotidien en tant que responsable du centre de compétences digitale chez Thales.

Il dévoile, avec émotions, des moments difficiles de ses débuts dans l’entreprise et sa motivation de les transformer en opportunités. Il nous offre son idée de masterclass qui met l’utilisateur au cœur de l’expérience d’innovation.

Bio Express :

Aymen El Ghoul, Responsable du centre de compétences digitales et d’innovation chez Thales

Aymen El Ghoul est responsable du centre de compétences digitales et d’innovation au sein de la division transport du groupe Thales. Il a fait ses études d’ingénieur et de master à Sup’Com puis une thèse de doctorat en traitement d’images et de signal à l’INRIA Sophia Antipolis ainsi qu’un post doc en indexation et recherche d’images à Télécom ParisTech. Il a ensuite rejoint le monde industriel chez Expleo (Société d’ingénierie et de conseil) et rejoint Thales en 2022.



Entretien avec Dr. Lobna Karoui, Stratégiste en Intelligence Artificielle Appliquée pour des grands groupes internationaux.

Dr. Karoui est Présidente de l’association internationale «AI Exponential Thinker» qui œuvre à éduquer et sensibiliser les jeunes générations sur les opportunités des technologies dont l’intelligence artificielle et leurs potentiels risques. Dr. Karoui est speaker international et contributrice, invitée par des grandes Institutions et organisations Américaines comme Harvard, Bloomberg, Amazon et Forbes. Diplômée de Dauphine, Supélec et Yale, Lobna Karoui a dans son actif des chapitres de livres, des publications scientifiques en IA, des interviews pour des Médias et une série de Podcasts avec des invités prestigieux de Google, Amazon, Softbank, WEF.