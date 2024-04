Le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations a décidé vendredi de réduire les prix de soja, produit localement, à 80 dinars la tonne et de continuer de baisser automatiquement les prix du fourrage composé, une décision approuvée avant le début du mois de Ramadan 2024.

Il a, également, été décidé d’accélérer la résolution de tous les problèmes qui affecteront le coût et la qualité du fourrage et la rationalisation du processus d’approvisionnement.Ces décisions ont été adressées aux agriculteurs et à tous les intervenants dans les circuits de production et de distribution du fourrage composé destiné à l’alimentation des animaux.

Ces décisions font suite à la réunion de coordination sur le secteur fourrager, consacrée à l’examen de la situation de l’offre, des prix et des moyens de maintenir le contrôle sur le coût du fourrage, en vue de soutenir davantage les filières de production et le pouvoir d’achat du consommateur ainsi que de maintenir la durabilité des entreprises actives dans le secteur dans le cadre d’une approche participative entre les différentes parties en présence des différentes structures concernées.

Le Ministère a également appelé tous les intervenants à ajuster leurs politiques de prix conformément à ces procédures et de faire davantage pression, en tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen, à l’approche de la fête du sacrifice.