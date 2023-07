Le Salon Méditerranéen du Bâtiment MEDIBAT, premier grand rendez-vous de la construction et du BTP de la Tunisie, est de retour.

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), cet évènement économique biennal grandeur nature aura, en effet, lieu du 4 au 7 octobre 2023, comme à l’accoutumée dans la capitale du Sud Sfax.

Les préparatifs engagés depuis quelques mois par la CCI de Sfax augurent d’une nouvelle édition prometteuse avec une présence attendue des plus remarquables de pays arabes, africains et méditerranéens.

L’engouement renouvelé pour MEDIBAT du côté des professionnels, des décideurs et des hommes d’affaires a été manifestement ressentie lors des actions de promotion du salon réalisées par la CCIS dans les milieux professionnels et d’affaires lors d’une série de manifestations tenues à l’étranger (Libye, France, Espagne, Algérie, Liban, Sénégal, Burkina-Faso) dans les semaines et mois écoulés auxquelles la Chambre avait pris part.

De son côté, l’ASCME (Association des Chambre de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée) s’est engagée, à travers une convention signée avec la CCIS de promouvoir la 17ème édition de MEDIBAT et d’inciter ses membres à organiser des visites de délégations de professionnels au salon. Une deuxième convention a été signée aussi et dans la même logique avec la Chambre de Commerce de Silésie – Pologne qui a réservé tout un pavillon à l’exposition et ramènera une délégation officielle et professionnelle à Sfax.

En Somme, l’on s’attend à une participation record de plus de 300 exposants avec la présence également attendue d’experts et professionnels de renommée du monde de l’architecture, de l’ingéniorat, de l’urbanisme, de l’entrepreneuriat et de la construction moderne.

Toujours « au cœur de MEDIBAT », le continent Africain sera bien représenté dans le salon avec la présence de nombreux pays comme le Cameroun, le Burkina-Faso, le Nigéria, le Mali, le Niger, le Gabon, le Tchad, la Guinée, la Côte d’Ivoire, en plus de la Libye et de l’Algérie ayant d’ores et déjà confirmé leur participation à travers l’exposition ou les délégations officielles qui seront conduites par des ministres, des décideurs et de hautes personnalités influentes.

L’on s’attend, enfin, à ce que la nouvelle édition réalisera un bilan très positif non seulement en termes d’exposants, de délégations officielles, mais aussi en termes de visiteurs professionnels qui frôleront, selon les prévisions, les 30 mille visiteurs et en nombre de rendez-vous d’affaires auxquels donneront lieu les Forums et manifestations parallèles à l’exposition. L’on table sur pas moins de 200 rendez-vous d’affaires entre les divers partenaires, à même de donner lieu à de joint-ventures et de projets concrets.