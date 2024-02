Ooredoo Group a réaffirmé son engagement envers les objectifs de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et son intention d’utiliser la technologie et l’innovation pour le progrès social en s’engageant à améliorer la connectivité dans les marchés en développement où il est présent.

Avec un investissement total de 1,1 milliard de dollars US alloué sur la période 2024-2026, Ooredoo vise à améliorer la couverture mobile, la qualité de service et à stimuler la transformation numérique en Algérie, en Tunisie, en Palestine, en Irak et aux Maldives. Cette initiative a le potentiel d’avoir un impact positif sur la vie de plus de 109 millions de personnes dans ces régions.

L’engagement, pris dans le cadre de la Coalition Numérique Partenaire2Connect de l’UIT, a été annoncé par la Secrétaire Générale de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin, lors de la journée d’ouverture du Programme Ministériel de la GSMA au Mobile World Congress 2024.

Aziz Aluthman Fakhroo, MD et CEO du Groupe Ooredoo, a déclaré : “Avec 2,6 milliards de personnes toujours hors ligne, combler la fracture numérique est un impératif urgent. Nous sommes fiers de répondre à l’appel à contributions via la Coalition Numérique Partenaire2Connect de l’UIT, réaffirmant ainsi notre engagement à investir dans l’innovation et à garantir que personne ne soit laissé pour compte à l’ère numérique.”

L’accent mis par les Nations Unies sur la connectivité universelle, défini dans la Feuille de route pour la Coopération Numérique du Secrétaire Général, s’aligne étroitement avec la vision d’Ooredoo. Grâce aux efforts de collaboration facilités par Partenaire2Connect (P2C), Ooredoo vise à accélérer la connectivité et à promouvoir un accès équitable aux opportunités numériques pour tous.

“En tant que leader technologique, nous reconnaissons l’importance de la connectivité universelle pour créer un avenir numérique inclusif et sûr. Nous invitons les autres leaders de l’industrie à se joindre à cette mission vitale pour atteindre une connectivité significative. Ensemble, nous pouvons œuvrer à la construction d’un monde plus durable et plus prospère pour tous”, a ajouté Aziz.