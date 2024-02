Après lui avoir donné un coup de neuf et l’avoir bien équipé, le Centre de la Deuxième Chance dans le gouvernorat de Gabès devra ouvrir ses portes bientôt pour accueillir les jeunes décrocheurs de la région.

Selon un communiqué publié mercredi sur la page officielle du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en Tunisie, les travaux de rénovation de ce centre relevant du ministère des affaires sociales, ont été financés par La Ligue Islamique Mondiale.

Le Centre de Gabès devra garantir un encadrement aux jeunes décrocheurs en leur offrant une seconde chance de reprendre leurs études dans des établissements scolaires, de bénéficier de formations professionnelles, ou de se préparer à intégrer le marché du travail pour les plus âgés.

Une délégation du ministère des affaires sociales, du bureau de l’UNICEF et de la Ligue Islamique Mondiale avait effectué mardi dernier une visite au centre qui fait partie d’un programme national mis en œuvre par le ministère des affaires sociales, le ministère de l’éducation et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle avec un appui technique de l’UNICEF.

D’autres centres similaires de la Deuxième Chance avaient ouvert leurs portes à l’Ariana (depuis 2020), à Bab El Khadra à Tunis (depuis 2021) et à Kairouan (depuis janvier 2024).

Ce programme des centres de la Deuxième Chance s’inscrit dans une stratégie visant à réintégrer les décrocheurs dans le système éducatif et sur le marché du travail surtout que les statistiques indiquent que la Tunisie enregistre annuellement entre 60 mille et 100 mille décrochages scolaires.

Les données du bureau de l’UNICEF en Tunisie indiquent que 50% des décrocheurs (environ 30 mille élèves) ne s’engagent dans aucun système de formation professionnelle et sont considérés comme chômeurs.