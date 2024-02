L’Institut national de la santé a organisé, mardi au siège du ministère de la santé, une séance de travail sur les statistiques nationales sur les causes de décès en Tunisie pour l’année 2021, sous la présidence du ministre de la santé, Ali Mrabet.

La séance a été consacrée à la présentation des statistiques nationales sur les causes de décès réalisées en 2021 et à l’examen des moyens de renforcer ce système d’information, qui repose, principalement sur le certificat médical de décès rédigé et délivré par un médecin, de manière à aider le ministère de la santé à développer des politiques préventives et thérapeutiques appropriées pour lutter contre les maladies et les épidémies susceptibles de menacer la santé des citoyens.

Le ministre de la santé a souligné l’importance de l’adhésion de tous les acteurs à ce système, du respect des normes scientifiques et juridiques de rédaction et de délivrance de l’acte de décès et de la sensibilisation des professionnels de santé et des citoyens à cette procédure et à ses répercussions positives sur le registre d’état civil et les statistiques vitales ainsi que sur les programmes nationaux de santé, saluant les efforts des équipes qui ont réalisé les statistiques.

La réunion a regroupé des représentants des départements et structures concernés aux niveaux central et régional ainsi que des ministères concernés, du Fonds des Nations Unies pour la Population en Tunisie, des chefs de services médico-légaux ainsi qu’un certain nombre de partenaires et de représentants de la société civile.