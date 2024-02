Un atelier de travail a été organisé, mardi à l’hôtel de ville de Tunis, sur la mise en œuvre de la deuxième phase du projet du Réseau méditerranéen pour la formation et l’orientation à la migration régulière Mentor2 financé par l’Union Européenne en coopération avec la municipalité de Milan.

A l’ouverture de l’atelier, le secrétaire général de la municipalité de Tunis chargé de la gestion des affaires municipales, Slimane Koli, a déclaré que l’objectif de cette rencontre est de former une équipe de travail pour se concerter dans le cadre d’une approche participative de formation et d’encadrement de 23 jeunes des villes de Tunis et de Sfax qui avaient participé, dans le cadre de la première phase du projet, à un stage de formation dans la ville de Milan.

Ce projet, a-t-il dit, vise à encadrer les jeunes et à réduire la migration irrégulière, rappelant que ces jeunes ont été formés en Italie dans les domaines liés à l’informatique, au marketing et à la mécanique.

Il a expliqué que cet atelier a été organisé pour inviter toutes les structures concernées, à savoir le gouvernorat de Tunis, la municipalité de Tunis, les représentants de la ville de Milan, l’Union européenne et les différentes établissements concernés par la migration, tels que l’Office des Tunisiens à l’étranger et le ministère des affaires sociales, pour discuter des solutions à même de réduire la migration irrégulière et encadrer les jeunes qui ont été formés dans plusieurs spécialités pour les aider à trouver des opportunités de travail dans un cadre légal et organisé.

L’atelier vise à renforcer la concertation entre les différents acteurs concernés par la migration et la mobilité, dans le but d’établir un réseau d’échange d’idées, d’expertises et d’expériences en vue de favoriser le lancement de projets, de garantir leur réussite et leur pérennité dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mentor.

Le projet Mentor2 vise à améliorer et à rendre plus durable le modèle de mobilité et de migration circulaire des jeunes entre l’Italie, le Maroc et la Tunisie à des fins d’études et de travail. Dans le même temps, il entend aussi changer la perception générale de la migration, souvent perçue en Europe comme une menace, en la faisant saisir comme une opportunité de développement et de croissance multilatérale et comme un échange enrichissant entre les territoires concernés.

L’originalité de Mentor2 réside dans la création de partenariats territoriaux multi-acteurs, guidés par les autorités locales, pour faciliter et accompagner des parcours axés sur la valorisation des jeunes générations, au travers d’échanges d’expériences, de savoir-faire et de bonnes pratiques, dans une perspective de développement social et économique mutuel.