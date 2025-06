ASBU 2025 : la Tunisie à l’honneur avec la TAP primée par l’Arabie saoudite pour son innovation

L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a reçu, jeudi, l’écusson de l’Autorité saoudienne de la radiodiffusion (SBA), en reconnaissance de ses efforts pour l’intégration du secteur audiovisuel et multimédia dans le travail des agences de presse, ainsi que pour la mise à disposition de nouveaux supports et plateformes au service de ses abonnés. Cette distinction lui a été remise à la clôture du salon de la technologie et du marché des programmes organisés dans le cadre de la 25ème édition du Festival de l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU).

Le président-directeur général de la TAP, Najeh Missaoui, a reçu cette distinction des mains de Mubarak Al-Dosari, directeur général des relations internationales de la SBA, en présence de la délégation saoudienne participant à la 25ème édition du Festival arabe de l’ASBU.

Mubarak Al-Dosari a salué le rôle central de la TAP dans le paysage médiatique arabe, exprimant sa satisfaction quant à la qualité du partenariat entre l’agence de presse tunisienne et les institutions médiatiques du Royaume d’Arabie saoudite. Il a également mis en valeur les initiatives entreprises par la TAP pour diversifier son offre d’information, notamment à travers la production de contenus audiovisuels.

Pour sa part, Najeh Missaoui a affirmé que cette distinction honore l’ensemble du personnel de l’agence, soulignant la place de premier plan qu’occupe la TAP dans le paysage médiatique arabe, et parmi les agences de presse en particulier. Il a également salué l’excellence du niveau de partenariat fructueux établi entre l’agence TAP et les institutions de presse saoudiennes.