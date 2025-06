Le renforcement des liens entre le constructeur automobile espagnol “SEAT” et l’écosystème industriel tunisien et l’identification des opportunités de collaboration et d’intégration dans la chaîne de valeur de la marque, a été au centre de la rencontre tenue, à Tunis, entre le Directeur Général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur et une délégation du constructeur automobile, a annoncé, jeudi, la FIPA.

La délégation est conduite par son vice-Président des achats, Marc Riera Schöngarth, accompagné par Abdellatif Hmam, Anouar Ben Ammar et Habib Lasram, respectivement Président du Conseil d’Administration, Directeur Général et Directeur Général Adjoint d’ENNAKL Automobiles, et distributeur officiel de la marque en Tunisie.

Cette rencontre a permis de “présenter les atouts et opportunités de la Tunisie dans le secteur des composants automobiles, mettant en exergue le vivier de talents disponible en Tunisie, propice à des activités industrielles de haute valeur ajoutée, le cadre règlementaire favorable et l’écosystème industriel riche et diversifié”.

“Plus de 280 entreprises sont actuellement actives dans le secteur des composants automobile en Tunisie, employant de 100 milles collaborateurs. Ces entreprises ont réussi à réaliser un chiffre d’affaires à l’export avoisinant trois milliards d’euros en 2023”, a précisé l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur.