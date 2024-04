L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé à accélérer la mise en oeuvre d’un programme de stockage régulateur et à intervenir en urgence pour absorber les quantités de pommes de terre dans le marché afin de réduire les pertes des agriculteurs et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’exportation de cette variété de légumes.

L’UTAP a a souligné dans un communiqué, rendu public, que “L’afflux de quantités importantes de pommes de terre et le dumping du marché à travers l’approvisionnement suite à une décision unilatérale et non étudiée prise par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a entraîné un surplus dans la disponibilité qui a empêché les agriculteurs de commercialiser leurs produits et a provoqué de lourdes pertes en raison de l’effondrement des prix».

L’organisation agricole, qui a révélé le mécontentement des producteurs de pommes de terre, a noté “qu’elle est convaincue que l’importation est un moyen de réguler le marché, mais elle rejette l’importation anarchique qui nuit aux intérêts des agriculteurs, paralyse les systèmes de production et menace la sécurité alimentaire”.