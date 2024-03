La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) organise une mission d’affaires multisectorielle et un forum Tuniso-algérien d’investissement et de partenariat qui se tiendront du 5 au 9 mai prochain, à Alger.

Au programme de cette mission organisée en collaboration avec plusieurs chambres de commerce et d’industrie et des structures algériennes à vocation économique, des réunions de partenariats et d’investissement entre les membres de la délégation et leurs homologues algériens, indique la CCIS sur son site.

Des visites de terrain de certaines structures économiques et unités industrielles sont également prévues, outre la visite du salon de la construction BATIMATEC, qui se tiendra à Alger, durant la même période.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du développement des relations économiques entre les institutions tunisiennes et algériennes, notamment dans le domaine des investissements conjoints, indique la chambre.

Selon elle, les relations économiques tuniso-algériennes connaissent des perspectives prometteuses, notamment, après la promulgation d’une nouvelle législation réglementant ce domaine, permettant une présence accrue des produits tunisiens sur le marché algérien et un développement considérable du partenariat bilatéral tuniso-algérien.