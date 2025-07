Tunisie–Italie : nouvelle campagne de restauration des mosaïques à El Jem (Thysdrus)

La deuxième phase du projet de restauration des mosaïques des demeures romaines d’El Jem (Thysdrus) a démarré le 9 juin et se poursuivra jusqu’au 4 juillet 2025. Menée dans le cadre de la coopération archéologique tuniso-italienne entre l’Institut national du patrimoine (INP) et le Parco Archeologico del Colosseo à Rome, cette nouvelle campagne fait suite à une première intervention lancée en avril dernier, mentionne l’INP sur sa page facebook.

La mission a démarré en avril 2025 par une phase initiale de relevé au scanner laser 3D, visant à effectuer le levé topographique et le géoréférencement de l’ensemble de la zone archéologique concernée. Cette étape visait à constituer une base documentaire solide pour les projets de restauration, tout en permettant la création de modèles 3D en vue de leur reconstitution et de la valorisation du site.

La deuxième phase, portée par le Parco Archeologico del Colosseo et l’INP, qui a bénéficié d’un don de la partie italienne, sous forme de produits et équipements spécialisés en restauration, consiste en des travaux de restauration des mosaïques des domus romaines de Thysdrus. Cette mission a été confiée à C.S.R. Restauri de Riccardo Mancinelli, expert en restauration de mosaïques, avec l’assistance et la collaboration de conservateurs et restaurateurs du site archéologique d’El Jem.

Au cours de cette étape, les actions entreprises ont permis jusqu’à présent la documentation et la restauration des mosaïques de trois maisons romaines sur le site archéologique d’El Jem à savoir la Domus Sollertiana, la Maison du Paon et la Maison des Dauphins, selon la même source.