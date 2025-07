FfD4 Séville : échanges entre la Cheffe du gouvernement tunisien et le Président mauritanien sur la coopération bilatérale

La Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani zenzri s’est entretenue, mardi matin à Séville, avec le résident de la république islamique de Mauritanie, Mohamed Cheikh El Ghazouani, en marge de la deuxième journée de la 4 éme conférence internationale sur le financement du développement (FfD4).

L’entretien auquel ont assisté la ministre de Finances Michket Slama Khaldi et l’ambassadrice de la Tunisie à Madrid , Fatma Omrani Chargui a permis de passer en revue les moyens de renforcer la coopération commerciale et économique visant à intensifier le volume des investissements et la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays.

Zenzri a salué laqualité des relations historiques entre la Tunisie et la Mauritanie, notamment la coopération dans plusieurs domaines, tels que l’enseignement supérieur, l’infrastructure et les technologies de la communication.

Pour sa part, le Président de la Mauritanie a mis en valeur la coopération entre les deux pays, appelant à la renforcer davantage afin de réaliser l’intégration.