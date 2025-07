Avec une dernière escale à Zaghouan, le Festival International du cirque et des arts de la rue a clos, samedi 28 juin 2025, le dernier épisode de sa 8ème édition dans une atmosphère magique, enveloppant le Temple des Eaux d’une féerie singulière. Le public, venu en grand nombre, déambulait entre les allées de pierre antique. Certains portaient leurs enfants sur les épaules, d’autres se pressaient vers la scène installée entre les colonnes romaines, majestueux vestiges d’un autre temps, pour assister au spectacle de clôture du Festival, qui achevait ainsi sa tournée nationale ayant commencé le 12 juin denier.

Cette ultime représentation a donné à voir une fusion harmonieuse d’images, de sons et de mouvements, livrant un langage sensoriel en dialogue direct avec les pierres séculaires du Temple des Eaux. Dans ce lieu imprégné de mémoire et de symboles, le cirque a parlé sa propre langue : celle de l’imaginaire, du souffle et de la suspension.

La journée de clôture a également été marquée par la tenue de la 2ème édition de la compétition nationale des arts du cirque. Une vingtaine d’enfants âgés de 5 à 11 ans ont présenté des performances acrobatiques révélant un potentiel impressionnant malgré leur jeune âge. Le comité d’organisation a tenu à récompenser chacun des participants, saluant leur talent créatif prometteur.

Pendant deux semaines, le festival a sillonné plusieurs régions du pays. Il s’est ouvert sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis avant de faire escale à la corniche de Radès (Ben Arous), Mateur (Bizerte), Agareb (Sfax), Sidi Bouzid et Sousse.

Organisée par l’association Paparouni Circus avec le soutien des ministères des Affaires culturelles, du Tourisme et de l’Artisanat, cette 8ème édition a poursuivi la vocation du festival : rapprocher les arts de la rue du public, offrir des ateliers de formation et d’expérimentation, animés tout au long de cette manifestation par des artistes venus de Tunisie, d’Italie, d’Espagne, d’Argentine, du Chili, du Kenya et du Mexique.