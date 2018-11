La Bourse de Tunis termine la séance de ce Lundi 12 novembre 2018 sur une note quasi stable, où le TUNINDEX a enregistré un léger recul de 0,11% à 7.267.01 points, dans un marché timide, avec un volume transaction qui ne dépasse pas 4.000MTND.

La balance des variations a été tirée vers le bas, affichant uniquement 16 affermissements contre 30 replis.

Coté affermissements , Le titre SANIMED a enregistré un accroissement de 5,52% à 1,91TND, soit la plus forte hausse de la séance, suivi par le Titre Carthage CEMENT qui a affiché le plus fort volume de la journée, mobilisant 0,412MTND, en s’échangeant à 1,70 TND, soit une progression de 4,93%.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a réalisé une montée de 3.25 % à 12.39TND, suivi par les titres CEREALIS et LANDO’OR qui ont gagné respectivement 2,95% et 2,77% à 4,53 TND et 9,25 TND.

A l’opposé, le titre SOTEMAIL chute de 5,38 % à 1,58 TND, tout comme les titres AETECH et BTE qui ont reculé respectivement de 4,65% et 4,44% à 0,41 TND et 12,24 TND.

Les titres MPBS et BNA ont signé respectivement un déclin de 4,06% et 3,24% clôturant la séance boursière à 3,07TND et 15,22 TND.