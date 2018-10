Un projet baptisé “Alliance pour la croissance économique et pour l’emploi/dialogue social”, financé par le gouvernement allemand à hauteur de 4 millions d’euros, vient d’être lancé à Tunis.

Ce projet sera mis en œuvre par les ministères des Affaires sociales et de l’Emploi ainsi que l’UGTT et l’UTICA en partenariat avec les partenaires allemands dont l’Agence de coopération au développement “GIZ”, la fondation Konrad Adenauer et la Chambre tuniso-allemande d’industrie et du commerce (AHK).

A cette occasion, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a indiqué que ce projet couvrant la période 2018/2020 est le fruit de deux rencontres entre les deux pays qui se sont tenues à Berlin.

Il s’agit de la 13ème session du Comité de suivi et de réflexion sur la coopération financière et technique qui s’est tenue en avril dernier et de la 4ème session des consultations gouvernementales ayant eu lieu en septembre dernier.

Selon Tobias Seiberlich, chef de mission du projet, la fondation Konrad Adenauer procédera à l’élaboration d’une étude sur le chômage en Tunisie dans le cadre de ce projet, précisant qu’elle assurera également la coordination entre les patronats et les centrales syndicales des deux pays.